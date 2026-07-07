Amerika ponovno napala Iran

SAD je pokrenuo niz "snažnih" napada na Iran kao odgovor na napade na tri trgovačka plovila u Hormuškom tjesnacu. Američko Središnje zapovjedništvo (Centcom) priopćilo je u utorak da je započelo napad "kako bi nametnulo visoku cijenu za ciljanje i napadanje komercijalnih brodova s posadama nevinih pojedinaca u međunarodnom plovnom putu". Tankeri su oštećeni u razdoblju od 24 sata u ponedjeljak i utorak, prema britanskoj agenciji za pomorske trgovinske operacije UK Maritime Trade Operations (UKMTO). Ranije u utorak jedan američki dužnosnik rekao je da će se Iran suočiti s posljedicama i nazvao napade "potpuno neprihvatljivima", prenosi BBC.

Iran nije preuzeo odgovornost za napade na tankere. Centcom je u priopćenju objavljenom na X-u naveo da su američki napadi izvedeni "kao odgovor na iranske napade". "Iranska pokazana agresija bila je neopravdana, opasna i jasno kršenje primirja", poručili su. Katar i Saudijska Arabija također su osudili napade, pri čemu je svaka od tih zemalja navela da je tanker iz njezine zemlje pogođen dok je plovio u Hormuškom tjesnacu ili u njegovoj blizini. U utorak su SAD ukinule izuzeće od sankcija koje je privremeno suspendiralo naftne sankcije Iranu.