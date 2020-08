Španjolci otkrivaju zašto je Luka Modrić otkazao nastup za Hrvatsku

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić propustit će otvaranje Lige nacija početkom rujna kada će "vatreni" gostovati u Portugalu (5. rujna) i Francuskoj (8. rujna). Na okupljanje neće doći ni Ivan Rakitić i Marin Pongračić pa je tako izbornik Zlatko Dalić umjesto spomenutog trojca pozvao Antonija Čolaka, Antu Budimira i Milu Škorića.

A španjolski sportski dnevnik As objavio je članak o tome zašto se Modrić nije odazvao na Dalićev poziv.

"Kako bi što bolje odradio pripreme za devetu sezonu u Realu, Modrić se nakon odmora danas vratio u Madrid i počeo s treninzima. Želi biti u najboljem mogućem stanju na pripremama za Realovu novu sezonu i zato je izborniku Hrvatske otkazao dolazak na okupljanje i igranje dviju jakih utakmica", piše As u svom članku te napominje:

"Modriću je važnije da se dokaže Zidaneu nego Daliću jer ulazi u zadnju godinu ugovora s Realom, a izjavio je da ga još nitko iz kluba nije kontaktirao oko produljenja suradnje."

Španjolski sportski dnevnik dodaje i da Modrić sve ovo radi kako bi dobio još jednu godinu ugovora s Realom budući da mu ovaj traje do kraja sezone. Hrvatski kapetan želi SP u Kataru, kada će imati 36 godina, dočekati u najboljoj formi, no As napominje da je sve otvoreno oko Modrićeve budućnosti u Realu.