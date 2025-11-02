Naši Portali
Osijek - Varaždin 0:0

Sopić: Bit ćemo bolji! Šafarić: Nonšalantni smo, kao da igramo na terminu

Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Željko Janković
02.11.2025.
u 21:03

Sopić je toplo dočekan, no ozbiljan posao je pred njim. No, možda je dobar znak što, za razliku od svojih prethodnika Federica Coppitellija i Simona Rožmana, svoj mandat nije započeo porazom

U teškom je trenutku Željko Sopić došao na klupu Osijeka. Momčad je pri dnu ljestvice, a ozračje oko kluba nije baš konstruktivno, najblaže rečeno. Navijači i dalje traže radikalne promjene, ostavku uprave i neki novi smjer. Barem je Osijek u 12. kolu Supersport HNL-a zaustavio niz od tri uzastopna poraza. Protiv Varaždina odigrali su mršavi remi bez pogodaka koji nikako nije mogao zadovoljiti oko četiri tisuće navijača na Opus Areni. Sopić je toplo dočekan, no ozbiljan posao je pred njim. No, možda je dobar znak što, za razliku od svojih prethodnika Federica Coppitellija i Simona Rožmana, svoj mandat nije započeo porazom.

-  Dečki su izgorjeli na terenu, dali su sve od sebe. Puno je lakše igrati defenzivno, a normalno je i da se, kad pokušavate otvoriti blok, otvori prostor otraga za kontre suparnika. Nismo zabili pogodak pa je i bod dobar. Promijenili smo sistem igre, dečki se navikavaju na neke stvari. Moralo bi to biti bolje, slažem se, ali vjerujem u rad i predanost poslu, dići ćemo se - kazao je Sopić.

Osijek u sljedećem kolu očekuje sraz s Hajdukom na Poljudu. 
- Rano je pričati o tome. Vraća se Hasić, a nadam se i netko od ozlijeđenih. Idemo na Poljud, na lijepu kulisu i to je gušt za igrati za svakog igrača. Postavit ćemo se hrabro od prve minute - kazao je trener Osijeka.

Nikola Šafarić bio je, čini se, zadovoljniji bodom.
-  Očekivano tvrda utakmica. Osijeku je ovo bilo ‘biti ili ne biti‘ s novim trenerom. Prvo poluvrijeme bili smo odlični. Limitirali smo ih na jako malo, odlično smo izlazili. Malo smo bili nonšalantni, kao da se igramo na terminu i vodimo tri razlike. Trebalo nam je više odlučnosti. Pali smo u drugom poluvremenu. Raspored nam je štekao na trenutke. Možemo biti zadovoljni. Osijek ima dugi engleski aut, teško je to braniti. Treba pohvaliti dečke, muški su to odradili. S Rijekom očekujem sličnu utakmicu. Moramo se postaviti kao da želimo pobjedu. Nadam se da će se netko od ozlijeđenih vratiti - poručio je Šafarić.


 

Varaždin Osijek Nikola Šafarić Željko Sopić

