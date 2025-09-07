Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
OSMINA FINALA

Šokantan poraz Francuske na Eurobasketu. Gruzija krealirala novu senzaciju

FIBA EuroBasket 2025 - Round of 16 - France v Georgia
Foto: INTS KALNINS/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
07.09.2025.
u 19:00

Gruzija će u četvrtfinalu u srijedu igrati protiv Finske koja je u subotu također senzacionalno izbacila Srbiju svladavši ju sa 92-86

Košarkaši Gruzije priredili su novu senzaciju u osmini finala Eurobasketa u Gruziji svladavši velikog favorita Francusku sa 80-70 (24-20, 14-17, 20-17, 22-16). Tornike Šengelija i Kamar Baldwin predvodili su Gruziju sa po 24 ubačaja, dok je Sylvain Francisco sa 14 poena bio najefikasniji kod blijede Francuske.

Nakon što je kao zadnja prošla u osminu finala i to zahvaljujući pobjedi Grčke protiv Španjolske, Gruzija je ostvarila maksimum od nove prilike koju je dobila na ovom natjecanju. Odlično su Gruzijci otvorili dvoboj protiv Francuza, odvojili se u ranoj fazi prve četvrtine te držali prednost gotovo čitavim tijekom prvog poluvremena.

FOTO Legendarni Stipe Miočić u Hrvatskoj, posjetio zgrebačke vatrogasce, pogledajte kako se spušta niz šipku i juri gradom
FIBA EuroBasket 2025 - Round of 16 - France v Georgia
1/34

U nastavku se činilo kako će Francuska ipak opravdati ulogu favorita, ali vrlo loš šut i manjak visokih igrača na kraju su joj presudili. Tri minute prije kraja bilo je 68-68, da bi Gruzija sjajno odigrala samu završnicu. Prvo je Šengelija pogodio tricu za 71-68, potom je Bitadze blokirao Hoarda pod svojim obručem da bi Baldwin u zadnjoj sekundi napada iznudio prekršaj Francisca na šutu za tricu, a onda i pogodio sva tri slobodna bacanja za 74-68 1:26 minuta prije kraja. Francuzi su zatim nastavili promašivati trice, utakmicu su završili s mizernim učinkom od samo šest pogođenih dalekometnih šutova od 36 pokušaja (17 posto) pa su Gruzijci ostvarili jednu od najvećih pobjeda u povijesti. Gruzija će u četvrtfinalu u srijedu igrati protiv Finske koja je u subotu također senzacionalno izbacila Srbiju svladavši ju sa 92-86.

Ranije u nedjelju četvrtfinale je izborila i Poljska zahvaljujući 80-72 (14-23, 26-21, 22-17, 18-11) pobjedi protiv Bosne i Hercegovine. Opet je u sastavu Poljske, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Miličić, raspoložen bio naturalizirani Amerikanac Jordan Lloyd sa 28 koševa, Mateusz Ponitka je dodao 19 uz 11 skokova, dok su Jusuf Nurkić sa 20 i John Roberson sa 19 poena bili najefikasniji kod BiH. Poljska će u utorak u četvrtfinalu igrati protiv Turske koja je u subotu nadigrala Švedsku sa 85-79.

Otkrivamo: Povratnik u vatrene danas stiže u Zagreb. Dalić ga želi umjesto igrača koji nije položio
Ključne riječi
Francuska Gruzija Eurobasket košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još