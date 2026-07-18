Ima 40 godina, a sada ga želi velikan: junak SP-a pred transferom života

Jedna od najvećih priča ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva bio je 40-godišnji golman Zelenortskih otoka Vozinha, koji je svojim nastupima oduševio nogometni svijet. Iskusni čuvar mreže sada bi mogao napraviti i veliki iskorak u klupskoj karijeri.

Prema informacijama međunarodnog insajdera Fabrizija Romana, čileanski velikan Colo-Colo otvorio je službene pregovore s Vozinhom oko mogućeg dolaska bez odštete. Klub iz Santiaga već je stupio u kontakt s njegovim predstavnicima, a razgovori su u tijeku.

Vozinhin agent navodno je već poslao protuprijedlog, što pokazuje da interes postoji s obje strane, no posao još nije zaključen. Colo-Colo portugalskog vratara vidi kao jednu od opcija za pojačanje, ali u utrku za njegov potpis uključeni su i drugi klubovi koji bi ga željeli dovesti kao slobodnog igrača.

Iskusni Vozinha postao je jedno od najvećih iznenađenja turnira nakon što je sa Zelenortskim otocima ispisao povijest. Njegove obrane, sigurnost i liderska uloga među vratnicama privukle su pažnju brojnih klubova, a sada bi nakon godina provedenih izvan najvećih nogometnih pozornica mogao dobiti priliku za novi izazov.

Iako je već ušao u peto desetljeće života, Vozinha je pokazao da iskustvo i dalje može biti ogromna vrijednost na najvišoj razini. Potencijalni transfer u Colo-Colo bio bi kruna njegove karijere i nagrada za sjajne partije koje su ga pretvorile u jednog od junaka Svjetskog prvenstva.