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ŠPANJOLCI SPREMNI

Španjolski izbornik uoči bitke za svjetski naslov: 'Ovakve prilike ne dolaze svaki dan'

FIFA World Cup 2026 - Spain training
Vincent Carchietta/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.07.2026.
u 10:44

Prognozirao je finale koje će biti pravi spektakl, dvije vrhunske momčadi, s mnogo sličnosti

Biti u finalu je luksuz, rekao je dan prije finala Svjetskog prvenstva s Argentinom, španjolski izbornik Luis de la Fuente. 

„Biti u finalu je luksuz“, rekao je. „Za mene je važno biti u poziciji za pobjedu. Svake godine bih potpisao da dođem do finala, pa makar i izgubili. Važno je imati priliku boriti se za pobjedu, a mi ćemo iskoristiti ovaj trenutak, s našim snagama i kvalitetama, protiv protivnika sa spektakularnim nizom.Ne, nisam nervozan.Zapravo, prilično sam nervozan jer se vraćamo u hotel helikopterom, to me stvarno čini nervoznim“, objasnio je novinarima u New Yorku, dok je momčad smještena u Montclairu u New Jerseyju.

Prognozirao je finale koje će biti pravi spektakl, dvije vrhunske momčadi, s mnogo sličnosti, i svaka će pokušati usmjeriti utakmicu u smjeru koji joj odgovara.
Luis de la Fuente također je uvjeravao sve u vezi zdravlja mladog španjolskog čuda od djeteta Laminea Yamala (19), koji nije sudjelovao u treningu u četvrtak:

"Dobro je, u savršenoj je fizičkoj formi."

Istaknuo je zajedničku osnovu između sebe i argentinskog izbornika Lionela Scalonija, jednog od njegovih bivših učenika i prijatelja.
"Mislim da imamo dosta toga zajedničkog, posebno zato što Scaloni i ja dijelimo iste koncepte, vrijednosti i principe koji pokreću obje momčadi.U ovoj osjetljivoj ravnoteži morate pokušati pobijediti na najmanjim detaljima i znamo da će utakmica ponuditi mnogo prilika".

Priznao je da je tražio savjet od Vicentea del Bosquea, izbornika španjolske reprezentacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 2010.

"On je nogometni mudrac; prošao je kroz ovu situaciju i poznaje kritične trenutke. Nitko nije u boljoj poziciji da vas savjetuje, utješno je imati tako nekoga“.
Ključne riječi
SP 2026.

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