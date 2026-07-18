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PUT DO FINALA

Martinez brani Argentinu nakon kritika zbog ždrijeba: 'Trebali smo igrati protiv Portugala...'

FIFA World Cup 2026 - Argentina Press Conference
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
18.07.2026.
u 10:38

Dio javnosti smatra da je Argentina imala dosta lakši raspored u usporedbi sa Španjolskom

Argentinski vratar Emiliano Martinez osvrnuo se na put svoje reprezentacije do finala Svjetskog prvenstva i komentirao usporedbe prema kojima je Argentina imala znatno povoljniji ždrijeb od Španjolske.

Dok su Španjolci na putu prema završnici morali prolaziti kroz iznimno zahtjevne protivnike, dio javnosti smatrao je da je Argentina imala nešto lakši raspored. No vratar svjetskih prvaka odbacio je takve tvrdnje i naglasio da njegova momčad nije mogla utjecati na to tko će joj se naći na putu.

"Znate, mi nismo birali svoje protivnike. Trebali smo igrati protiv Portugala u četvrtfinalu, ali Kolumbija je dominirala protiv Portugala", rekao je Martinez.

Argentinski čuvar mreže potom je objasnio kako se ždrijeb promijenio iz utakmice u utakmicu.

"Švicarska je pobijedila Kolumbiju i na kraju smo igrali protiv Švicarske", dodao je.

Argentina je do finala stigla nakon turbulentnog puta u kojem nije uvijek izgledala uvjerljivo. Momčad Lionela Scalonija morala se dobro namučiti protiv Zelenortskih otoka, Egipta i Engleske, a pojedine utakmice odlučivale su se u samoj završnici.

S druge strane, Španjolska je do utakmice za naslov prošla znatno teži put na papiru, što je dodatno otvorilo rasprave o tome tko je imao povoljniji put prema finalu.

Ipak, Martinez smatra da se uspjeh na Svjetskom prvenstvu ne može mjeriti samo imenima protivnika, već sposobnošću momčadi da pobjeđuje u ključnim trenucima.

Argentina će u finalu pokušati obraniti naslov svjetskog prvaka, dok će Španjolska loviti svoj drugi trofej u povijesti.
Ključne riječi
SP 2026.

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