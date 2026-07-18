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NEVJEROJATNA PRIČA

Od bebe u Messijevom naručju do protivnika u finalu SP-a: argentinski as progovorio o Yamalu

Screenshoot/X
VL
Autor
Hina
18.07.2026.
u 10:58

Messi je govorio na zajedničkom događaju koji je uoči finala organizirala FIFA u sklopu Fan Festa

Kapetan argentinske nogometne reprezentacije Lionel Messi pohvalio je uoči finala Svjetskog prvenstva protiv Španjolske mladog španjolskog reprezentativca Laminea Yamala, nazvavši ga jednim od najboljih nogometaša svijeta, ali je poručio kako se nada da neće zablistati u međusobnom dvoboju.

Messi je govorio na zajedničkom događaju koji je uoči finala organizirala FIFA u sklopu Fan Festa, na kojem su sudjelovali i španjolski izbornik Luis de la Fuente, kapetan Španjolske Rodri, argentinski izbornik Lionel Scaloni i vratar Emiliano Martinez.

"Lamine je sjajan igrač. Pratio sam ga jer igra za klub koji volim i kojem uvijek želim sve najbolje. Sa samo 19 godina već je jedan od svjetskih nogometnih lidera. Pred njim je cijela karijera i prilika ostvariti nešto povijesno. Mi ćemo pokušati da se to ne dogodi ovaj put", rekao je Messi.

Argentinski kapetan osvrnuo se i na fotografiju snimljenu prije 19 godina za humanitarni kalendar, na kojoj kao mladi nogometaš u naručju drži tadašnju bebu Laminea Yamala, fotografiju koja je posljednjih mjeseci ponovno privukla veliku pozornost javnosti.

"To je nevjerojatno. Život je čudan. Fotografirao sam se s njim dok je bio beba, a sada ćemo igrati jedan protiv drugoga u finalu Svjetskog prvenstva. Želim mu puno sreće jer će to biti dobro i za Barcelonu, ali učinit ćemo sve da ne odigra svoju najbolju utakmicu, iako će to biti teško", kazao je Messi.

Iako je posebno istaknuo Yamala, Messi je upozorio da najveća prijetnja Argentini nije samo mladi krilni napadač.

"Nije samo Lamine. Španjolska ima mnogo vrhunskih igrača i igra odličan nogomet. I mi imamo svoje adute", rekao je Messi.

Na događaju, koji su vodili bivši tenisač Novak Đoković, NBA zvijezda Kevin Durant i bivši quarterback NFL-a Tom Brady, Messi je bio glavni gost iznenađenja uoči nedjeljnog finala.
Ključne riječi
SP 2026.

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