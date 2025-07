Šok za Sergeja Jakirovića, bivšem treneru Dinama sve se srušilo preko noći, ovo nije očekivao

Sergej Jakirović nije mogao zamisliti teži početak na klupi Hull Cityja. Samo nekoliko tjedana nakon što je predstavljen kao novi menadžer, dočekao ga je hladan tuš u obliku drastične kazne Engleske nogometne lige (EFL). "Tigrovi" su dobili zabranu registracije novih igrača za koje je potrebno platiti odštetu, a embargo će trajati čak tri prijelazna roka, sve do siječnja 2027. godine. Razlog za ovu drakonsku mjeru je dug od milijun funti, odnosno oko 1,2 milijuna eura, prema Aston Villi za posudbu 22-godišnjeg napadača Louiea Barryja prošle sezone. Iako je Barry zbog teške ozljede koljena odigrao tek četiri utakmice, njegov boravak na MKM stadionu mogao bi imati katastrofalne posljedice za klub. Ovaj dug, kako navode engleski mediji, samo je kap koja je prelila čašu, jer se klub već neko vrijeme nalazi pod povećalom zbog navodnih neplaćanja drugim klubovima, lokalnim dobavljačima te kašnjenja s isplatama plaća igračima prije dva mjeseca, što je uprava tada nazvala "administrativnom pogreškom".

Posljedice kazne izravno potkopavaju Jakirovićeve planove za rekonstrukciju momčadi koja se prošle sezone jedva spasila od ispadanja u treću ligu, i to samo zahvaljujući boljoj gol-razlici. Zabrana znači da Hull City smije dovoditi isključivo slobodne igrače ili one na posudbu za koje se ne plaća naknada, što drastično sužava manevarski prostor na tržištu. Ironično, klub je ovog ljeta planirao otkupiti Barryjev ugovor od Aston Ville za 3,5 milijuna funti, no ti su planovi sada propali. Hull je tako postao drugi klub u Championshipu pod embargom, pridruživši se rivalu Sheffield Wednesdayu, što svjedoči o strogosti financijskih pravila u drugom razredu engleskog nogometa.

Nastavak skandala u Sloveniji koji je odjeknuo: Livaja priznao policiji da se tukao sa zaštitarom?! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Turski vlasnik kluba, medijski mogul Acun Ilicali, koji je od preuzimanja kluba u siječnju 2022. uložio golem novac, pokušao je umiriti zabrinute navijače na nedavnom sastanku. "Nemamo financijskih problema. Istina je da trošimo previše novca. Ponekad možete imati male tehničke probleme. Klub ima zajmove, ali ti su zajmovi prema meni. Neću tražiti povrat svih tih zajmova", izjavio je Ilicali. Unatoč njegovim riječima, EFL je zatražio dodatne garancije o financiranju kluba u nadolazećim sezonama, a dok se situacija ne razriješi, mogli bi staviti veto na sve poslove. Iz Hull Cityja su potvrdili da su primili obavijest o kazni te su odmah najavili žalbu, izrazivši uvjerenje da će "stvar riješiti u najkraćem mogućem roku".

Za Sergeja Jakirovića, ovo je nedvojbeno najveći izazov u dosadašnjoj trenerskoj karijeri. Nakon što je gradio reputaciju pobjednika osvajanjem duplih kruna sa Zrinjskim i Dinamom te ostvarivao zapažene rezultate s Rijekom, dolazak u Englesku trebao je biti korak naprijed. Njegovo iskustvo iz Turske, gdje je u teškim uvjetima uspio spasiti Kayserispor od ispadanja, sada će biti na najvećoj kušnji. Umjesto da gradi momčad prema vlastitoj viziji i napada gornji dio ljestvice, hrvatsko-bosanskohercegovački stručnjak morat će se fokusirati na puko preživljavanje s kadrom koji mu je na raspolaganju, s rukama praktički vezanim iza leđa.