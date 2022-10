Soelden je spreman, Svjetski kup kuca na vrata

Svjetski kup u alpskom skijanju započet će kako je bilo i planirano, 22. i 23. listopada, kad će na stazi u austrijskom Soeldenu biti održan veleslalom za skijašice i skijaše, objavili su u četvrtak iz Austrijskog skijaškog saveza.

'Snježna provjera' koju su proveli izaslanici Međunarodne skijaške federacije (FIS) pokazala je da ne postoji prepreka u održavanju utrka. U subotu, 22. listopada, za bodove će se boriti skijašice, a dan poslije i skijaši.

4️⃣2️⃣women’s races / 2️⃣0️⃣ different resorts



4️⃣3️⃣men’s races / 2️⃣1️⃣ different resorts

Mark the dates in your diary 🗓, the #fisalpine calendar is here! pic.twitter.com/Uw58SyY4xy