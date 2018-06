Slovenci 'zafrknuli' hrvatske navijače, oni im odgovorili: Mi smo na SP-u

'Najlakše je kad pitaju me koliko i kako ja nju volim jako, samo jedna riječ bi bila to - neopisivo...' Odjekivali su iz zvučnika stihovi navijačkog hita Zaprešić boysa kad sam uoči putovanja upalio automobil. Je li uvertira za ono što me očekuje narednih dvadesetak dana mogla biti bolja? Teško...

Naime, to vrijeme provest ću sa skupinom naših navijača iz Zaprešića te novinarskom ekipom Televizije Zapad koji su se utrpali u dva kombija te krenuli put Rusije gdje ćemo, nadamo se, svjedočiti povijesnom uspjehu naše repke.

- Nemojte se brinuti, sve će biti OK, pa očekuje nas put od 'samo' osam tisuća kilometara - najavio je Dario, vođa puta, kad smo se okupili ispred zagrebačkog Doma sportova.

- Ljudi moji, pa svi će biti u Moskvi i oko nje, a mi ćemo proći Kalinjingrad, Nižnji, Rostov i sva ona ruska sela gdje možemo naletjeti i na žene koje medvjede vode na uzici - našalio se Sale, 35-godišnjak iz Zaprešića, kojem ovo SP neće biti prvo veliko natjecanje na kojem će pratiti Hrvatsku. Ne sumnjam kako će nam ovih dana otkriti i pokoju zanimljivu priču s tih 'gostovanja'.

Polazak, naravno, nije mogao proći bez zdravice.

- Kaj je ovo - pitao je Pero (35) vršnjaka Danijela kad je ponosno ponudio napitak iz domaće proizvodnje.

- Sok od bazge - odgovrio je Danijel, puneći čaše suputnicima. Punio ih je, pogađate, bijelim vinom.

Uostalom, kakvi bi to navijači bili kad bi se krijepili sokom od bazge...

A kad se putuje s navijačima zabava je zajamčena, dobrog raspoloženja ne nedostaje niti u problematičnim situacijama. Poput recimo one kad pokušavate prijeći granicu u nastojanju da što prije stignete u Kalinjingrad, mjesto gdje će Hrvatska protiv Nigerije otvoriti mundijal, ali vas vaši dragi susjedi Slovenci odluče zafrkavati čim krene sezona pa stvore kolonu u kojoj čekate nekoliko sati.

- Neka, mi smo na SP-u, a oni nisu - poručila im je vesela ekipa iz kombija pred kojom je, bez sumnje, nezaboravno iskustvo.

A taman u vrijeme kad smo 'zapeli' na granici sa Slovenijom, iz Moskeve je stigla vijest da je Rusija povela protiv Saudijske Arabije na otvaranju. Mog suputnika Danijela, kojeg sam već spomenuo, to je podsjetilo na Brazil 2014. kad je Hrvatska, također na otvaranju SP-a, utišala legendarnu Marakanu autogolom Marcela.

- Bila je ludnica tada. Prijatelj i ja smo još dvojicu frendova uveli na stadion iako su bili bez ulaznica. Prošli su ispod zaštitne ograde pa smo lupali po nekim vratima i na kraju dospjeli na tribinu gdje su bili samo domaći navijači. Kad je Marcelo pogodio vlastitu mrežu, što je bio prvi autogol Brazila u povijesti SP-a, u deliriju sam skinuo majicu, a nakon toga uslijedila je osveta Brazilaca. Gađali su nas doslovno svime što im je došlo pod ruku. A o uvredama kad su preokretali rezultat da niti ne govorim...

I tako, priča priču naših navijača stiže na putu kroz Sloveniju, Autriju, Češku i Poljsku. Sve do odredišta - Kalinjingrada, gdje ćemo se susresti s tisućama drugih Hrvata... Bježite ljudi, bježite iz grada...

