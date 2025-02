Slavni Talijan bio je shrvan zbog ovisnosti: 'Nisam mogao ni uzimati lijekove, bilo je grozno'

Sandro Tonali, veznjak Newcastle Uniteda, priznaje da je tek tijekom desetomjesečne zabrane igranja shvatio koliko je "ozbiljna" njegova ovisnost o klađenju. Talijanski reprezentativac otkrio je da je tada "shvatio da plaća za ono što je učinio". Prema pisanju New York Timesa, Tonali je bio suspendiran. Tonali je bio suspendiran od listopada 2023. do kolovoza 2024. zbog kršenja pravila o klađenju. Kladio se dok je igrao za AC Milan, a zatim i nakon što je prešao u Newcastle za 55 milijuna funti u ljeto 2023.

Nakon deset mjeseci treniranja, ali bez mogućnosti igranja službenih ili prijateljskih utakmica, Tonali se vratio i postao važan dio momčadi Newcastlea, posebno se istaknuvši od prelaska na poziciju "šestice" u prosincu. 24-godišnjak vjeruje da je promijenio svoj pogled na život, odviknuvši se od stalnog korištenja mobitela, uz upravljanje i liječenje "bolesti klađenja", kako ju je opisao njegov agent, Beppe Riso. "Nije pretjerano govoriti o prvom i drugom životu", rekao je Tonali za La Repubblicu. "Moj životni stil bio je negativan. Zatvorio sam se od svih i to je uzrokovalo promjenu mog ponašanja: čak i prema ljudima koji su me voljeli i onima koje sam ja volio. Bio sam takav i na treningu i kod kuće, s prijateljima i obitelji. Danas sam, srećom, drugačiji. Netko tko uspijeva razgovarati sa svima: onima kojima je potrebna pomoć i onima kojima nije. Korisnija i velikodušnija osoba. Više nisam sam na terenu."

Dio Tonalijevog liječenja uključivao je razgovore s privatnim psihijatrom u Italiji, Gabrieleom Sanijem, kao i s glavnim psihologom Newcastlea, dr. Ianom Mitchellom. Ovo mu je pomoglo da bolje razumije zašto je postao ovisan o klađenju i prepozna da zbog lagodnog života nogometaša nije u potpunosti shvaćao ozbiljnost svojih navika.

"Tijekom mjeseci izvan terena proveo sam puno vremena s psihologom", rekao je Tonali. "Njegov posao bio je da me natjera da shvatim kako sam upao u to. Obično to shvatite u trenutku kada izgubite nešto: obitelj, posao, plaću. U mom slučaju, međutim, moja financijska situacija značila je da nisam shvaćao koliko je to ozbiljno."

Zanimljivo je da Tonali otkriva da lijekovi nisu bili opcija tijekom njegovog oporavka, s obzirom na to da su mnogi lijekovi koje je mogao dobiti na popisu zabranjenih tvari za profesionalne sportaše.

"Bio je to težak proces oporavka", rekao je Tonali. "Nisam mogao uzimati određene lijekove jer bi 95 posto njih bilo pozitivno na doping testu, pa je sve bio mentalni proces: trajao je mjesecima, s psihologom i psihijatrom." "U prva dva mjeseca bio sam odsječen od svih, a onda, kako sam se vraćao u život, trenirajući svaki dan bez utakmica, shvatio sam da plaćam za ono što sam učinio."

Newcastle United zaslužuje ogromne pohvale za način na koji su se nosili s ovom nezapamćenom situacijom. Iako su uložili značajan iznos u njegovo dovođenje, mogli su osjećati gorčinu, ali ako su i osjećali, to se institucionalno nikada nije vidjelo. Umjesto toga, putem trenera Eddieja Howea, tadašnjeg sportskog direktora Dana Ashwortha i bivše suvlasnice Amande Staveley, Newcastle je pružio Tonaliju bezrezervnu podršku, stavljajući ljudski element ispred nogometnih posljedica. Njegov oporavak vođen je besprijekorno tijekom svih deset mjeseci izvan terena.