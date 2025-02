Njemački mediji raspisali su se o hrvatskom kapetanu, osvojio ih je predivnom gestom

Ivan Martinović, kapetan hrvatske rukometne reprezentacije i viceprvak svijeta, bit će posebni gost u njemačkom Zwickauu ovog petka, gdje će pružiti podršku ženskoj ekipi BSV Sachsen u ključnoj bundesligaškoj utakmici protiv Göppingena. Kako navodi Bild, cilj je privući što više gledatelja, a Martinovićev dolazak zasigurno će pomoći u tome.

Ženska ekipa BSV Sachsen Zwickau bori se za opstanak u njemačkoj Bundesligi, a svaka utakmica je od presudne važnosti. Prosječna posjećenost utakmica je oko 1.500 gledatelja, a klub se nada da će dolazak ovako velike rukometne zvijezde kao što je Ivan Martinović znatno povećati taj broj. Trener Zwickaua, Normann Rentsch, otkrio je kako je došlo do ove suradnje: "Prijatelj jedne od naših igračica je menadžer i surađuje s Ivanom. Već smo ga nekoliko puta pitali bi li mogao doći u Zwickau, i sada se to konačno ostvarilo. Kao viceprvak svijeta, on je apsolutna ličnost."

Rentsch je također naglasio da će Martinović biti potpuno posvećen klubu i navijačima: "On će biti tu za nas cijeli dan, prije i poslije utakmice, te će prenoćiti u Zwickauu. Bit će potpuno na raspolaganju svim ljubiteljima rukometa."

Martinović, koji se trenutno oporavlja od ozljede koljena, neće igrati, ali će zato uveličati događaj na druge načine. Prije utakmice, dijelit će autograme navijačima, a tijekom poluvremena dat će intervju. Ovo je jedinstvena prilika za sve ljubitelje rukometa da upoznaju jednog od najboljih hrvatskih rukometaša.

Ako rukometašice Zwickaua izbore važnu pobjedu protiv Göppingena, tko zna, možda će Martinovićevi posjeti postati i češći. Njegova podrška je neprocjenjiva, a njegov dolazak sigurno će motivirati igračice da daju sve od sebe na terenu. Ovo je sjajna prilika za promociju ženskog rukometa i sporta općenito u Zwickauu i okolici.