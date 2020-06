Slavni Hrvat ima priliku učiniti nešto što dosad nikome nije uspjelo

Gotovo je. Nakon što je, po običaju, novinar Ariel Helwani najavio da je treća borba Stipe Miočića (19-3) i Daniela Cormiera (22-2, 1 BB) potvrđena, isto je učinio i UFC u kasnovečernjim satima u utorak.

Treća borba američkog Hrvata i hrvačkog olimpijca, i to treća u nizu, treća za teškaški naslov, održat će se 15. kolovoza na UFC 252 priredbi koja će se, iako nije još službeno potvrđeno, vrlo vjerojatno održati na UFC-ovu “otoku za borbe”.

>> VIDEO Pogledajte susret Stipe Miočića i Conora McGregora

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Treća borba na rasporedu je 363 dana nakon druge borbe, one u kojoj se Stipe revanširao Cormieru za poraz u prvoj, vrativši si tehničkim nokautom u 4. rundi naslov teškaškog prvaka, naslov koji mu je Cormier uzeo u spomenutoj prvoj borbi održanoj 7. srpnja 2018.

Odlično i istinito završnu je borbu trilogije najavio ESPN-ov Brett Okamoto.

– Ovo je najveća borba za titulu u povijesti teške kategorije. Pobjednik je najbolji teškaš svog doba, a gubitnik nije. Ne može biti veće od toga.

Završnica trilogije neće biti samo to nego i definitivno umirovljenje bivšeg prvaka poluteške i teške Cormiera, koji je u relativno kratkom vremenu (nešto više od deset godina) u kojem se bavi slobodnom borbom ostavio neizbrisiv trag.

Mnogi su nagađali završnu borbu legendarnog i kontroverznog rivalstva protiv Jona Jonesa, ali prevladalo je ovo svježije rivalstvo. Završavanja nedovršenih računa protiv Jonesa, izgleda, neće ni biti jer je DC rekao da je umirovljenje sigurno, bez obzira na ishod.

– Neću više odraditi nijednu borbu nakon ove. Odjahat ću sa zalaskom sunca, spreman sam otići. Volim biti borac, volim to raditi, ali jednako tako volim biti komentator. Sviđa mi se kako izgleda moj život nakon borilačke karijere, no imam još nedovršenog posla. Zvuči kao da me Stipe želi ušutkati pa napokon imam priliku ja ušutkati njega – samopouzdano će Cormier.

Stipe nije previše komentirao, samo je na svojim društvenim mrežama ostavio poruku “Došlo je vrijeme. Tko je spreman?”

Među očekivanim “match-upovima” potencijalan je bio još jedan revanš, protiv Francisa Ngannoua, koji je u fenomenalnoj formi. U posljednjoj borbi je nokautirao neporaženog Jairzinha i ponovno došao u poziciju izazivača.

Međutim, izgleda da će kamerunski nokauter morati pričekati na pobjednika ovog legendarnog dvoboja.

Stipe bi, ako pobijedi Cormiera, otišao sam na vrh ljestvice po broju obrana teškaškog naslova (ima ih četiri), a već je rekorder po broju uzastopnih uspješnih obrana (tri).