Slavna tenisačica se skinula kako bi poslala snažnu poruku

Serena Williams odlučila se priključiti kampanji u borbi protiv raka dojke.

Povodom toga se skinula te zapjevala pjesmu 'I touch myself' te taj video objavila na Twitteru uz snažnu poruku ženama.

- Da, ovo me vadi iz moje zone u kojoj se osjećam najljepše, ali željala sam biti dio ove kampanje jer ovaj problem je dio svih žena širom svijeta - poručila je Serena pa zaključila:

For #BreastCancerAwarenessMonth I’ve recorded a version of The Divinyls global hit “I Touch Myself”!



It’s a reminder for women to self-check regularly as part of @itouchmyselforg supported by #Berlei for #BCNA pic.twitter.com/7qDQaS0SaU