Slaven je nastavio biti simpatični gost Dinama: 'Žalostan sam zbog nekih igrača koji su zaslužili igrati'

Dinamo je do vrha napunio mrežu Slavena Belupa, slavio je s 5:0 i tako nastavio lov na Rijeku, te će u dvije posljednje utakmice u Maksimiru, s Lokomotivom i Varaždinom, tražiti nove pobjede i nadati se da Rijeka u svoje dvije posljednje utakmice neće upisati dvije pobjede.

Slaven Belupo dosad je bio jako dragi gost plavima, Koprivničani su slavili dvaput, a Dinamo je u Maksimiru protiv njih upisao 37 pobjeda, od mogućih 129 bodova gosti su osvojili samo deset, a gol-razlika je bila 113:26. No, to je povijest, a za Dinamo i Slaven Belupo važna samo sadašnjost. A u njoj je Dinamu trebala pobjeda da bi održao bod zaostatka za Rijekom koja je prije ove utakmice slavila u Šibeniku, a Koprivnička momčad tražila je bodove koji bi ju približili osvajanju četvrtog mjesta. No, slavio je Dinamo, a Slaven Belupo je nastavio biti simpatični gost.

Slaven je ostao dragi gost

Treneri oba kluba morali su mijenjati svoje sastave, kod Dinama zbog kartona nije bilo Theophilea i Pierre-Gabriela, zbog ozljede Torrentea pa su stoperi bili Galešić i Mmaee, a i on se pri kraju ozlijedio pa minutažu dobio mladi Jakirović. U napadu je ipak krenuo Kulenović. Kod Belupa je bilo upitnih, tako su na klupi krenuli Nestorovski i Crepulja, a na njoj je bio Grgić, a izostao je Božić, trener Kovačević zacijelo je u glavi imao i utakmicu finala kupa koja mu slijedi s Rijekom u srijedu pa je zato čuvao dosta svojih igrača.

Prije susreta Maksimir je bučno pozdravio svoje kadete koji su osvojili duplu krunu.

Prvi je ozbiljnije zaprijetio Slaven Belupo, loše postavljenu zamku za zaleđe iskoristio je Šakota, ali Mmaee je uklizao i spasio, a uzvratili su plavi udarcem Sučića kojeg je obranio Sušak. U 17. minuti Dinamo je poveo krasnim pogotkom Stojkovića. Mišić je povukao brzi kontranapad, odigrao za Stojkovića koji je sa 17 metara krasno pogodio suprotni kut. Ubrzo je slično nakon krasnog ‘lažnjaka’ pokušao i Sučić, lopta je prošla malo pored vrata. Izvan šesnaesterca je pokušao i Franjić, no Sušak se nekako snašao i obranio nogom. Vratar Koprivničana bio je nemoćan nakon još jedne brze akcije plavih na kraju koje je Sučić precizno odigrao za Kulenovića, a ovaj s desne strane precizno pogodio suprotni kut u 42. minuti da bi samo dvije minute kasnije sijevnuo novi kontranapad plavih. Galešić je odigrao preciznu dugu loptu za Stojkovića koji je pobjegao i matirao Suška.

Tako se na odmor otišlo sa zasluženih 3:0 za plave, bilo je to poluvrijeme u kojem su plavi imali i veći posjed i puno više udaraca, ali sva su tri pogotka postigli kontranapadima.

U drugi dio ušlo se s prilikom gostiju, Jagušić je bio na drugoj vratnici, ali je glavom pucao u vanjski dio mreže. U 62. minuti ponovno se zatresla mreža gostiju, pogodio je Baturina, ali nakon provjere pogodak nije priznat zbog zaleđa. Ubrzo nakon toga bilo je 4:0, novi brzi napad završio je Sučić udarcem sa 17 metara koji je završio u samom kutu. Potom se u strijelce upisao i Marko Rog za konačnih 5:0 i to u svom stotom nastupu za Dinamo.

- Mi smo nekako bili naivni i Dinamo nas je kaznio, znali smo da se dignuo nakon dva dobivena derbija. Igrali smo hrabro i otvoreno, ali to nekad i nije dobro, pa tri, četiri pogotka smo primili iz kontri, to je nedopustivo. Pa nismo prekršaj napravili,bez kartona, tako se ne može protiv Dinama, odnosno može se, ali onda završio ovako. Mislim da je igračima u glavama finale kupa, ali sad više ni ja u sve nisam siguran, iako imamo povijesnu priliku da osvojimo trofej – rekao je trener Slavena Belupa Mario Kovačević.

Svi su zaslužili...

- Čestitke mojoj momčadi, jako sam ponosan na sve njih, na način na koji treniraju, kako rade, kako se ponašaju i igraju. Željeli smo se nametnuti i dominirali smo, uzeli sve što nam je bilo ponuđeno na terenu i okrećemo se sljedećem kolu. Sretan sam i ponosan na momčad, na sve što se događalo kroz tjedan, a posebno me veseli kako su slavili gol Roga, pokazali su kakvi su, kakvu imamo atmosferu u svlačionici, a malo žalostan jer neki igrači koji su zaslužili igrati sad nisu igrali - kazao je trener plavih Sandro Perković.