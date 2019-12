Slaven Bilić objasnio Englezima zašto se Jugoslavija raspala: Dobro smo živjeli, ali...

Engleski Sky Sport napravio je zanimljiv razgovor s bivšim hrvatskim izbornikom Slavenom Bilićem koji se osvrnuo na život u Jugoslaviji dok je bio mlad te rat nakon toga.

- Moj otac je doktor ekonomskih znanosti, pa smo imali obrazovanje i bili smo prilično bogati. Zato smo ja i moj brat uvijek bili dobri u školi i zato sam završio pravo na sveučilištu. Škola nam je bila broj jedan - rekao je Bilić i dodao:

- Imali smo dobar život, da budem fer. No, željeli smo imati svoju državu. I kada je sve počelo 90-ih, u mom je rodnom gradu bila ratna atmosfera.

U Splitu je dočekao Domovinski rat.

- Puno mladih bilo je u vojsci. Rat je u principu bio 60-70 kilometara od Splita, a u mom gradu sve je, hvala Bogu, sve trajalo par tjedana. Nismo se pridružili vojsci, ali je predsjednik (Franjo Tuđman, opaska Sky Sporta) rekao je da moramo biti poput veleposlanika Hrvatske tako da smo igrali ligu.

Bilić je 1993. otišao u Karlsruher.

- Većina nas koji smo mogli smo otišli u inozemstvo. Ja sam otišao u Njemačku, a tada Engleska nije bila toliko otvorena za strance. Tako da smo bili kao veleposlanici Hrvatske. Nakon toga smo igrali za našu državu i dobro smo odigrali na Euru 1996. s Davorom Šukerom i Zvonimirom Bobanom. Bili smo jako ponosni što možemo igrati za Hrvatsku.

Kao igrač i trener bio je u West Hamu, a danas vodi drugoligaša West Bromwich Albion.

- Kad sam bio u West Hamu, gledao sam Championship, naravno. To ne možete ignorirati. U posljednjih sedam, osam godina igra se stvarno dobar nogomet. Teško je i to volim. Bio sam u Premierligi i sada sam u Championshipu. Mnogi, mnogi igrači koji igraju u drugoj ligi mogu imati sjajnu karijeru u Premierligi. I to su definitivno igrači West Broma, puno njih.