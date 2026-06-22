VIDEO Dalić: Protiv Paname smo favoriti i moramo se tako postaviti. Nemamo dilema oko sastava

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić i veznjak Mateo Kovačić na službenoj Fifinoj konferenciji za medije u Torontu su najavili dvoboj s Panamom u drugom kolu Svjetskog nogometnog prvenstva. Na mjestu događaja je naš Danijel Lijović koji je snimio konferenciju za medije.

Zlatko Dalić:

- Svi smo spremni i zdravi. Nemamo problema za utakmicu niti dilema. Moramo biti bolji nego što smo bili prošlu utakmicu i popraviti stvari koje nisu bile dobre, posebno defenzivno. Mučili smo se da zabijemo, a lako smo primali. To je prvo što moramo popraviti. Protivnik je dobar, pokretljiv iza lopte i odgovoran, a onda ima opasne kontre. Moramo se postaviti kao favoriti jer to i jesmo.

Mateo Kovačić:

- Svakog dana se osjećam bolje. Imao sam tešku godinu, ali sam u sada u punom pogonu i spremam dati sve od sebe. Čeka nas teška utakmica i težak protivnik. Panama igra na kontre, ali na nama je da odigramo našu najbolju utakmicu jer nam je to potrebno.