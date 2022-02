Slao fotografije svoga penisa zaposlenicama pa ostao bez posla: Gnjusni detalji procurili u javnost

Bivši nizozemski nogometni reprezentativac Marc Overmars napustio je mjesto sportskog direktora Ajaxa nakon afere s slanjem neprimjerenih telefonskih poruka suradnicama. Overmars je svoje ponašanje označio neprihvatljivim i ispričao se, ali to nije bilo dovoljno da bi zadržao posao. On se je za odlazak odlučio nakon sastanka sa generalnim direktorom Edwinom van der Sarom i nadzornim odborom kluba.

Klub je nedavno produžio ugovor s Overmarsom sve do 2026. godine, ali iako se ispričao zbog svog ponašanja, isti su raskinuli.

"Nažalost, nisam shvatio da prelazim hranicu s ovime, ali jasno mi je u zadnjih nekoliko dana. Odjednom sam osjetio ogroman pritisak i ispričavam se zbog toga. Sad mogu i to vidjeti. Ispričavam se, to je neprimjereno ponašanje za nekoga na mojoj poziciji, a ne vidim drugo rješenje nego da napustim Ajax", rekao je.

"Sportski direktor Marc Overmars će odmah napustiti Ajax. Njegovoj odluci kumovao niz neprimjerenih poruka koje je u duljem vremenskom razdoblju slao suradnicama", objavio je klub.

Foto: Darren Staples Liverpool v Ajax - UEFA Champions League - Group D - Anfield Ajax directors Marc Overmars and Edwin van der Sar stroll out onto the pitch during the UEFA Champions League match at Anfield, Liverpool. Picture date: 1st December 2020. Picture credit should read: Darren Staples/Sportimage via PA Images Darren Staples Photo: PA Images/PIXSELL

Novinari NRC-a intervjuirali su 11 anonimnih zaposlenica Ajaxa te otkrili brojne detalje koji javnosti dosad nisu bili poznati.

"Često nam je pisao da mu je vruće i onda poslao svoju fotografiju. U nekim drugim prilikama znao nas je pitati što nosimo na sebi", rekla je jedna od zaposlenica. One su isticale kako su shvatile po boji pločica da je svoje fotografije slao iz klupskog WC-a.

"Kao žena u Ajaxu morate imati dvostruki sloj kože. Ako to nemate, sve se može okrenuti protiv vas", rekla je jedna zaposlenica, a druga dodala:

"To je ogroman odnos moći. Ako to ne prihvatiš, vrlo brzo ćeš nestati. Seksizam je dio kulture ovog kluba.