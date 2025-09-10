Slabo poznata država od 600.000 stanovnika juri prema prvom plasmanu na Svjetsko prvenstvo

Nogometna reprezentacija Zelenortskih Otoka napravila je veliki korak prema svom prvom plasmanu na Svjetsko nogometno prvenstvo nakon što je u osmom kolu skupine D afričkih kvalifikacija pobijedila Kamerun sa 1-0. Pogodak odluke zabio je napadač talijanske Verone Dailon Livramento u 54. minuti.

Ekipa "Capo Verde", koju vodi izbornik Pedro Leitao Brito, poznatiji kao Bubista, sada vodi u skupini sa 19 bodova, četiri više od Kameruna, a do kraja su još dva kola.

Zelenortski Otoci postali su neovisni od Portugala 1975. godine, nacionalni nogometni savez je osnovan 1982. godine, a FIFA-i se pridružio 1986. godine. Do sada nikada nisu nastupili na Svjetskom prvenstvu, dok su na afričkom Kupu nacija sudjelovali četiri puta, a najbolji plasman su ostvarili 2023. doguravši do četvrtfinala.

Zelenortski Otoci bi se plasmanom na Svjetsko prvenstvo upisali kao druga najmanja zemlja u povijesti tog natjecanja, s oko 587 tisuća stanovnika. Rekord drži Island, koji je 2018. nastupio na Svjetskom prvenstvu s populacijom od svega 335 tisuća ljudi.

Pobjednici osam afričkih skupina izravno će se kvalificirati na Svjetsko prvenstvo, dok će se četiri najbolje drugoplasirane ekipe natjecati u doigravanju za jedno mjesto koje će voditi na FIFA-in interkontinentalni turnir.

Dva kola prije kraja kvalifikacija jedino su Maroko i Tunis osigurali vizu za SP 2026. u SAD, Kanadi i Maroku.