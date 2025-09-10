Naši Portali
BLIZU SU

Slabo poznata država od 600.000 stanovnika juri prema prvom plasmanu na Svjetsko prvenstvo

10.09.2025.
u 08:54

Ekipa "Capo Verde", koju vodi izbornik Pedro Leitao Brito, poznatiji kao Bubista, sada vodi u skupini sa 19 bodova, četiri više od Kameruna, a do kraja su još dva kola.

Nogometna reprezentacija Zelenortskih Otoka napravila je veliki korak prema svom prvom plasmanu na Svjetsko nogometno prvenstvo nakon što je u osmom kolu skupine D afričkih kvalifikacija pobijedila Kamerun sa 1-0. Pogodak odluke zabio je napadač talijanske Verone Dailon Livramento u 54. minuti.

Zelenortski Otoci postali su neovisni od Portugala 1975. godine, nacionalni nogometni savez je osnovan 1982. godine, a FIFA-i se pridružio 1986. godine. Do sada nikada nisu nastupili na Svjetskom prvenstvu, dok su na afričkom Kupu nacija sudjelovali četiri puta, a najbolji plasman su ostvarili 2023. doguravši do četvrtfinala.

Zelenortski Otoci bi se plasmanom na Svjetsko prvenstvo upisali kao druga najmanja zemlja u povijesti tog natjecanja, s oko 587 tisuća stanovnika. Rekord drži Island, koji je 2018. nastupio na Svjetskom prvenstvu s populacijom od svega 335 tisuća ljudi.

Pobjednici osam afričkih skupina izravno će se kvalificirati na Svjetsko prvenstvo, dok će se četiri najbolje drugoplasirane ekipe natjecati u doigravanju za jedno mjesto koje će voditi na FIFA-in interkontinentalni turnir.

Dva kola prije kraja kvalifikacija jedino su Maroko i Tunis osigurali vizu za SP 2026. u SAD, Kanadi i Maroku.
