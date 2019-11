Skandal u Baru! Nevjerojatno čime je navijač udario igrača Cedevite

Košarkaši Mornara nanijeli su prvi poraz Cedevita Olimpiji (77:70) u 19. izdanju ABA lige, a jedan navijač nanio je klubu domaćinu veliku ljagu. Naime, samo tri sekunde prije kraja utakmice neki umobolnik zaletio se na teren i gostujućeg Amerikanca Ryana Boatrighta udario navijačkom trubom.

Bez obzira na to što svega toga ne bi bilo da Boatright nije ukrao loptu Needhamu (13 koševa), koji je odustao od posljednjeg napada u već riješenoj utakmici, to nikako nije način da se reagira na nesportski potez prgava Cedevitina braniča.

Nažalost, za gospodu koja održavaju internetsku stranicu ABA lige, natjecanja koje još nema izabrano menadžersko vodstvo, to kao da se nije niti dogodilo.

U izvještaju s utakmice o tome niti slova jer ti ljudi očito rezoniraju kao onaj jedan komunistički čelnik koji je uskliknuo "zaustavite Reuters". Sramota gospodo!

Pa ne čuva se imidž lige tako da se prešuti ono što se dogodilo, već da se objavi istina. A ona se ne vidi niti na kratkoj video-reportaži na kojoj se vidi kako igrači Cedevite naganjaju vinovnika incidenta, ali ne i kako taj pomahnitali navijač zamahuje na Boatrighta.

Nakon što su dobro pregledali snimku, suci utakmice isključili su Blažiča i Krušlina, koji su krenuli u obračun, a Boatright je dobio tehničku.

- Iako Boatright nije prekršio niti jedno košarkaško pravilo, njegova reakcija ipak nije bila u duhu sportskog fair-playa jer nepisano je pravilo da se to ne radi. No, to sigurno nije razlog da navijač ima pravo ući u teren i da on počne krojiti pravdu.

Uostalom, na parketu smiju biti samo sudionici utakmice pa je to sada posao za disciplinskog suca lige - kazao je tehnički direktor Cedevita Olimpije Krešimir Novosel, inače dojučerašnji direktor ABA lige koja još nema ni direktora niti sportskog direktora.

Dakako, treba reći da su košarkaši Mornara sasvim zasluženo pobijedili momčad iz Ljubljane koja nije znala kapitalizirati "plus 13" (42:29) s kojima se otišlo na veliki odmor.

- Moram priznati da sam razočaran s obzirom na to da smo prvo poluvrijeme odigrali onako kako smo se dogovorili. Nažalost, drugo poluvrijeme nije bilo na toj razini. Pokazali smo da možemo igrati jako dobru obranu, ali i da možemo činiti nedopustive pogreške u toj fazi igre. Ovo je bila takva četvrta-peta utakmica i kad jedanput loše krene onda stvarno radimo glupe pogreške i jako teško izlazimo iz tih rupa. A to nas je večeras, kao i prije, skupo stajalo - kazao je Slaven Rimac kojeg, više od ovog poraza, zacijelo muči onih pet poraza u nizu u Eurokupu.

Najbolji strijelac u redovima domaćina, i najbolji igrač utakmice, bio je dojučerašnji cedevitaš Jacob Pullen (17 koševa) dok su kod gostiju dvoznamenkasti bili Miller-McIntyre (14), Boatright (13), Murić (11) i Simonović (10 koševa).

>> Pogledajte nastup seksi plesačica na košarkaškoj utakmici