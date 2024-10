Sjećate li se slavne Hrvatice? Zbog bolesti je bila prisiljena na tešku odluku, evo kako danas živi

Ana Jelušić Black, bivša je hrvatska skijaška olimpijka, danas master edukatorica MOO-a za programe dvojne karijere, djevojka koja je zbog zdravstvenih problema (astma) morala završiti karijeru sa samo 24 godine. Prije nekoliko godina Hrvatsku je zamijenila Švicarskom, a tamo živi sa suprugom Travisom Blackom, kćerkom Ninom i sinom Vitom. Nakon što je prekinula karijeru, Ana se zaposlila u PR agenciji koja se bavi korporativnim komunikacijama u svijetu sporta, a u Organizacijskom odboru Snježne kraljice bila je komunikacijska operativka.

– Kada god bi nekakav virus bio u zraku, ja sam uvijek bila prva koja bih ga pobrala, a problem je što kao vrhunski sportaš nemate vremena stati na kočnicu, pogotovo ako vas to zadesi usred sezone i natječete li se u samo jednoj disciplini kao što sam se natjecala ja - rekla je svojedobno za Večernji list priznavši da joj je prva sezona nakon prestanka bila najteža jer nije u potpunosti shvaćala treba li joj samo stanka ili želi prestati biti skijašica.

VEZANI ČLANCI:

- Takve odluke najbolje je prelomiti, nema tu napola jer je to onda samo mučenje samog sebe. Dakako, sport vam je ljubav, posao i identitet i nije jednostavno od danas do sutra prelomiti i reći da je to kraj. No, iz današnje perspektive, kada imam kćer, supruga i posao, čini mi se da se sve to događalo nekom drugom - rekla je iskreno Jelušić Black.

Nakon spuštanja zastora na skijašku karijeru, Ana je radila u FIS-u, potom je stažirala u Međunarodnom olimpijskom odboru, pa se vratila u FIS, pa je dvije godine radila na velikom projektu MOO-a.