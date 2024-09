Slovenski direktor poginuo je na skijalištu popularnom među Hrvatima: Još uvijek je zatvoreno i nepripremljeno

O Obertauernu smo pisali u više navrata. I to nije ništa čudnoga jer je riječ o najpopularnijem austrijskom skijalištu za Hrvate. Inače je riječ o mjestu u pokrajini Salzburg koje izvan sezone nema niti nekoliko stotina stanovnika, jedino ljudi za održavanje objekata, a nalazi se u planinama Radstädter Tauern na visinama između 1630 i 2526 metara. Njegov je promotor prošle godine, recimo, bio i sam Ivica Kostelić, a prije 12 godina, u vrijeme njegova predsjedanja vladom, skijalište je izazvalo i omanji skandal vezan za sadašnjeg predsjednika Zorana Milanovića. Tadašnji je premijer već na početku sezone skijališta na 1700 metara nadmorske visine otišao na skijalište iako snijega još nije bilo, a bilo je otvoreno samo četiri od 20-ak žičara koliko ih tamo ima.

Interesantno je kako tada Obertauern nije bio tako popularan među hrvatskim skijašima, radije se išlo u Nassfeld ili Bad Kleinkircheim, čak ga tada hrvatske putničke agencije niti nisu imale u ponudi. Glasio je tada kao prilično skupo skijalište, bez jeftinog apartmanskog smještaja, gdje prevladavaju hoteli s četiri zvjezdice, a vikend na otvorenju sezone stoji nekih 500 eura. I naravno da su se tada potegnula pitanja odakle premijeru toliki novac da se odmara u takvim skijalištu. Međutim, vremena su se promijenila i danas je Obertauern među Hrvatima najpopularnije skijalište. Pogotovo je broj Hrvata skočio prije pet godina kada je tamo otvoren Valamarov hotel pa je broj naših turista porastao s 30.000 na 40.000. A tamo je to jedan od čak 150 hotela u kojima se u sezoni ostvari 1,1 milijun noćenja.

Tamo staze mogu savladavati i oni ne koji ne raspolažu vrhunskim skijaškim vještinama, oko 60 od 100 km staza spada među lakše. no može se dobro zabaviti. Da organiziraju i taj dio turizma upravu su žičare natjerale lokalnu turističku zajednicu jer skijaši svojih 15-ak spustova odrade već negdje do 16 sati pa nakon toga imaju slobodnog vremena. Interesantno je i tko je Obertauern proslavio, bili su Beatlesi! Kultna grupa obrela se u Obertauernu u proljeće 1965. godine kada su snimali film Help, a toliko im se dopalo da su tamo održali i neslužbeni koncert, ali ipak zbog rođendana jednog od članova produkcije filma. I upravo ih je krov ondašnjeg hotela Marietta, a današnjeg Obertauern Places by Valamar oduševio najviše jer se s njega mogao vidjeti cijeli spektakularni vizual skijališta te su ondje, dakle, i zasvirali. U hotelu su čak i originalni bubnjevi grupe, kao i druga memorabilija. Hoel Edelweiss im je bio prenoćište, ondje još ističu kako su koristili sobe 214., 216, 218 i 219. Ispred tog hotela nalazi se i spomenik četvorki iz Liverpoola.

Bio je to turistički početak za Obertauern koji se nastavio na onaj vojnički, jer su prvi skijaši ovdje zapravo bili soldati koji su dolazili uvježbavati skijanje, a zbog njih su napravljeni i prvi smještaji. Bilo je to prije 110 godina, a da je tamo turizam itekako moguć shvatilo se između dva svjetska rata. Tamo sada skijaju svi, i klasični skijaši, i freerideri, i snowboarderi. Sam Obertauern je zbog svega ponio epitet grada koji je nastao ni iz čega.

No, skijalište Obertauern je ovih dana zatvoreno i bilo bi tako još sljedeća dva mjeseca. Snijeg koji je sada tamo pao nije podesan za skijanje jer nema podloge koja je potrebna za skijaške staze te ga sasvim sigurno i nema dovoljno, skijališta su, dakle, nepripremljena. Aleš Ekar i drugi koji su stigli u Obertauern došli su u jedno prazno mjesto u kojem je sada, debelo prije sezone, nekih možda 25 ljudi koji su tamo zbog održavanja. Kao što smo napisali, mjesto je napravljen umjetno, samo zbog turizma i tamo nema stanovnika. Čini se također kako je slovenski direktor šibenskog brodogradilišta bio bez sreće, tamo su duboke provalije rijetkost, ponavljamo kako su skijaše staze blage, a da je tako govori i informacija iz izvješća o njegovoj smrti gdje je njegovo tijelo pronađeno na dubini od dva metra. No, izgleda kako je i to bilo dovoljno da u vjerojatnom nesretnom padu Ekar izgubi život.