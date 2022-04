VIDEO Sjajni Pašalić upisao 10. pogodak ove sezone, pobjedu odnio još jedan hrvatski stručnjak

Hrvatski reprezentativni veznjak Mario Pašalić bio je strijelac prvog pogotka u 3-1 (1-0) gostujućoj pobjedi Atalante protiv Venezije u susretu 34. kola talijanskog nogometnog prvenstva.

Pašalić je doveo svoju momčad u vodstvo u 44. minuti nakon što se lopta od grede odbila njemu na glavu. prethodno je Muriel prošao po lijevoj strani te je želio ubaciti za Pašalića koji se nalazio na četiri metra od gola, taj ubačaj blokirao je domaći branič, lopta se odbila do grede, a onda ipak stigla gdje je bila i namijenjena, ondosno na glavu našeg igrača.

Bio je to 10. prvenstveni pogodak Pašalića u Serie A ove sezone, a zanimljivo je kako on ne bi bio priznat da nije bilo bloka domaćeg stopera. Naime, prilikom Murielova ubačaja Pašalić se nalazio u zaleđu, no kako se lopta odbila od gredesuci su procijenili kako se radi o novoj akciji i priznali zgoditak.

Odmah početkom nastavka Zapata je u 47. minuti povisio na 2-0 na asistenciju Muriela, da bi Muriel u 61. minuti povisio na 3-0. Poraz domaćih ublažio je Črnigol u 81. minuti.

Pašalić je igrao za Atalantu, koja je osma sa 54 boda, do 77. minute. Venezia je sotala pretposljednja, 19. sa 22 boda, koliko imaju i 18. Genoa te 20. Salernitana, dok joj 17. Cagliari, koji drži posljednje mjesto koje osigurava ostanak, bježi šest bodova.

Torino, kojega vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić, kao domaćin je nadigrao Speziju sa 2-1 (1-0). Oba gola za domaće postigao je Lukić, prvoga iz kaznenog udarca u 4. minuti, a drugog preciznim udarcem sa 15 metara u 69. minuti, dok je na konačnih 2-1 smanjio Manaj iz kaznenog udarca u sedmoj minuti nadoknade.

Marko Pjaca igrao je za Torino do 61. minute kada ga je zamijenio Josip Brekalo, dok je Martin Erlić odigrao prvo poluvrijeme za Speziju.

Torino je 11. sa 43 boda, dok je Spezia 15. sa 33 boda.

Na vrhu je Milan sa 71 bodom, dva manje uz utakmicu manje ima drugi Inter.