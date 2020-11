Sjajna Dojkić vodila hrvatske košarkašice do pobjede

Ženska hrvatska košarkaška reprezentacija ostvarila je i treću pobjedu u isto toliko nastupa u kvalifikacijama za EuroBasket 2021., svladaši reprezentaciju Sjeverne Makedonije sa 80-62 (28-17, 18-18, 21-16, 13-11).

Sjajna razigravačica Ivana Dojkić predvodila je Hrvatsku do pobjede sa 30 koševa, osam asistencija i četiri skoka. Ana-Marija Begić je ubacila 21 koš uz šest skokova, a Andrijana Cvitković je završila dvoboj sa 15 poena i osam skokova. Ana Petrak je postigla osam, Mia Mašić četiri, a Nina Premasunac dva koša.

U makedonskoj reprezentaciji najbolja je bila Amerikanka Dewanna Bonner sa 20 koševa, 17 skokova i sedam asistencija.

Nakon tri utakmice Hrvatska je na vrhu ljestvice skupine I s maksimalne tri pobjede. Po jednu pobjedu imaju Njemačka i Latvija, a sva tri poraza imaju Makedonke.

Već u prvoj četvrtini su hrvatske reprezentativke dale do znanja da su i u okrnjenom sastavu mnogo bolja reprezentacija od makedonske, iako je ona bila pojačana Amerikankom Dewannom Bonner. Nakon prvih deset minuta Hrvatska je imala 11 koševa prednosti (28-17), a ta je prednost do poluvremena mogla i bitnije narasti da sredinom druge četvrtine nije došlo do laganog opuštanja kod izabranica Stipe Bralića, koje su Makedonke iskoristile i serijom 10-0 stigle na samo dva poena zaostatka (34-32).

Ipak, do kraja prvog poluvremena Ivana Dojkić je postigla osam od 12 koševa svoje ekipe, dodala i jednu asistenciju pa je Hrvatska na veliki odmor otišla s 11 koševa viška (46-35).

U drugom poluvremenu Makedonke su u dva navrata uspjele doći ispod dvoznamenkastog broja koševa zaostatka, posljednji put u 22. minuti (48-39). Nakon toga je prednost hrvatskih košarkašica polako rasla do najvećih +20 (78-58) u 38. minuti. Dvoboj je završio uvjerljivom pobjedom Hrvatske 80-62.

Bralićeve izabranice su nadigrale Makedonke u svim segmentima, osim što su imale lošiji postotak za tricu. No, to su nadoknadile oduzetim loptama (11), većim brojem skokova (45-41), posebno napadačkih (13-6), a imale su i bitno manje izgubljenih lopti od suparnica (10-17).

Hrvatske košarkašice će u subotu (18.45 sati) u latvijskom glavnom gradu igrati protiv domaće reprezentacije utakmicu 4. kola, a pobjedom bi izabranice Stipe Bralića napravile još jedan veliki korak prema plasmanu na Europsko prvenstvo koje bi trebalo biti održano od 17. do 27. lipnja sljedeće godine u Španjolskoj i Francuskoj.

U veljači 2021. na rasporedu su posljednja dva kvalifikacijska kola, a hrvatske košarkašice čekaju dvoboji s Njemačkom (4.2.) i Sjevernom Makedonijom (6.2.)

Na završni turnir će se plasirati devet prvoplasiranih reprezentacija iz kvalifikacijskih skupina te pet najboljih među drugoplasiranim ekipama.

Kvalifikacije za EP košarkašica, skupina I - 3. kolo

Hrvatska - Sj. Makedonija 80-62

Njemačka - Latvija (18.45)

Ljestvica

1. Hrvatska 3 3 0 256-213 6

2. Njemačka 2 1 1 191-133 3

3. Latvija 2 1 1 163-122 3

4. Sj. Makedonija 3 0 3 141-283 3