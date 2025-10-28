Naši Portali
BROJ 1

Sinner odustao od utrke s Alcarazom? 'To će biti cilj za sljedeću godinu'

ATP 500 - Vienna Open
LISA LEUTNER/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
28.10.2025.
u 20:23

Sinner je u nedjelju u Beču osvojio svoj 22. naslov u karijeri, a četvrti u ovoj godini, ali se u finalu borio s raspoloženim Alexanderom Zverevom i grčevima koji su ga mučili u trećem setu

Drugi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, u utorak je, pred nastup na pariškom Masters 1000 turniru, izjavio da će mu biti nemoguće vratiti se na prvo mjesto ATP ljestvice do kraja godine.

Prema bodovima osvojenim u ovoj godini, Španjolac Carlos Alcaraz ima prednost od 2040 bodova, što Sinneru, matematički, ostavlja mogućnost da prestigne svog najvećeg suparnika. No, za to bi morao osvojiti naslov u Parizu i ponovno bez poraza doći do trofeja na ATP Finalu u Torinu, uz uvjet da Alcaraz rano završi pariški nastup i na završnom turniru ostane bez plasmana u polufinale, kao što se to dogodilo 2024.

Navijači na nogama zbog Livakovića i kažu: 'Pa nevjerojatno. Ako danas nije shvatio, neće nikada'

"Nemoguće je. Iskreno, trenutno ne razmišljam o tome; to će biti cilj za sljedeću godinu", rekao je Talijan na konferenciji za medije prije dvoboja drugog kola na pariškom Mastersu, u kojem će mu suparnik biti 41. tenisač svijeta, Belgijac Zizou Bergs.

"Ishod dvoboja za prvo mjesto svijeta nije u mojim rukama", ustvrdio je Sinner.

"Gledajući moju sezonu u cjelini, postigli smo nevjerojatne stvari i moja jedina želja je završiti godinu na najbolji mogući način“, zaključio je četverostruki Grand Slam pobjednik, koji je u siječnju obranio naslov na Australian Openu, a u srpnju po prvi put osvojio Wimbledon pobijedivši u finalu Carlosa Alcaraza.

Sinner je u nedjelju u Beču osvojio svoj 22. naslov u karijeri, a četvrti u ovoj godini, ali se u finalu borio s raspoloženim Alexanderom Zverevom i grčevima koji su ga mučili u trećem setu. Iako nije imao puno vremena za oporavak, Sinner sve uvjerava da se fizički osjeća dobro.

Sinner je u prijašnja tri pariška nastupa ostvario samo jednu pobjedu, 2023. protiv Mackenzieja McDonalda, nakon koje je predao bez borbe dvoboj osmine finala.

"Nadam se da ću ove godine moći neke stvari promijeniti", poručio je Talijan.

Ključne riječi
prvo mjesto ATP ljestvica Carlos Alcaraz Jannik Sinner

Kupnja