Brazilski tinejdžer ne prestaje oduševljavati: Drugi put u pet dana svladao teškog protivnika

Brazilski tinejdžer Joao Fonseca, koji je u nedjelju osvojio svoj prvi naslov na turniru serije ATP 500 u švicarskom Baselu, nastavio je pobjednički niz i na pariškom Mastersu svladavši u prvom kolu Kanađanina Denisa Shapovalova sa 5-7, 6-4, 6-3.

Bio je to njihov drugi dvoboj u razmaku od pet dana i ponovno je slavio 19-godišnji Brazilac.

U Baselu je Shapovalov iznenada predao četvrtfinalni meč u trenutku kad je Fonseca vodio 4-1 u trećem setu. Baš kao i u tom dvoboju, Kanađanin je osvojio prvi set i u Parizu, ali je Fonseca ponovno došao do pobjede preokretom. No, u Parizu je Shapovalov do kraja ostao na terenu.

Fonsecin sljedeći suparnik je deseti nositelj Rus Karen Hačanov.