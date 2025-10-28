Naši Portali
TENIS

Brazilski tinejdžer ne prestaje oduševljavati: Drugi put u pet dana svladao teškog protivnika

ATP 500 - Swiss Indoors Basel
PIERRE ALBOUY/REUTERS
VL
Autor
Hina
28.10.2025.
u 19:07

U Baselu je Shapovalov iznenada predao četvrtfinalni meč u trenutku kad je Fonseca vodio 4-1 u trećem setu

Brazilski tinejdžer Joao Fonseca, koji je u nedjelju osvojio svoj prvi naslov na turniru serije ATP 500 u švicarskom Baselu, nastavio je pobjednički niz i na pariškom Mastersu svladavši u prvom kolu Kanađanina Denisa Shapovalova sa 5-7, 6-4, 6-3.   

Bio je to njihov drugi dvoboj u razmaku od pet dana i ponovno je slavio 19-godišnji Brazilac.

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao

U Baselu je Shapovalov iznenada predao četvrtfinalni meč u trenutku kad je Fonseca vodio 4-1 u trećem setu. Baš kao i u tom dvoboju, Kanađanin je osvojio prvi set i u Parizu, ali je Fonseca ponovno došao do pobjede preokretom. No, u Parizu je Shapovalov do kraja ostao na terenu.

VEZANI ČLANCI: 

Fonsecin sljedeći suparnik je deseti nositelj Rus Karen Hačanov.

Ključne riječi
ATP Pariz tenis

