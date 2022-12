Siniša Mihajlović pitao majku je li Hrvat ili Srbin: 'Samo jednom me je bila sramota'

Nekadašnji jugoslavenski i srpski reprezentativac te osvajač Lige prvaka s Crvenom zvezdom, Siniša Mihajlović, preminuo je 16. prosinca nakon dugačke borbe s leukemijom. Jedno vrijeme je uspjevao raditi kao trener i vodio Bolognu unatoč teškom stanju, no zdravlje mu se pogoršalo te je završio u rimskoj bolnici gdje je i preminuo. Na pokop su došle brojne nogometne legende s kojima je dijelio svlačionicu u Laziju, Romi i Interu.

Mihajlović je rođen u Vukovaru, a karijeru u započeo u Borovu odakle je otišao u Vojvodinu i Zvezdu. Nekoliko puta je naglasio kako mu je teško pričati o ratnim godinama, otac mu je Srbin a majka Hrvatica.

Foto: REMO CASILLI/REUTERS The body of former AC Milan and Bologna manager Sinisa Mihajlovic lies in state at the Campidoglio (the Capitoline Hill) in Rome, Italy, December 18, 2022. REUTERS/Remo Casilli Photo: REMO CASILLI/REUTERS

- Ne mogu zanijekati da sam pola-pola, jer je moja majka katolkinja. Ranije je bilo ono kada se prijavljuješ, pa moraš reći što si po nacionalnoj pripadnosti, ja sam uvijek pisao 'Jugoslaven'. Kod mene doma se uvijek tako pisalo. Nije bilo Srbin ili Hrvat, uvijek Jugoslaven - rekao je Mihajlović u jednom razgovoru za srpske medije.

Uvijek je ponosno nakon rata govorio da je Srbin, ali za B92 je jednom prilikom priznao da se samo jednom u životu sramio što je Srbin i to dok je bio izbornik orlova...

- Bilo je mnogo stvari koje su se desile dok sam bio u Italiji gdje sam se mogao sramiti, ali jednom jesam, kad je bila prekinuta utakmica u Genovi. Tad sam se prvi put sramio što sam Srbin - prisjetio na utakmicu protiv Italije koja je prekinuta zbog divljanja srpskih navijača.