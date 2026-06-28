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U OPATIJI

Oženio se hrvatski reprezentativac! Njegova draga promijenila je samo jedno slovo u prezimenu

Foto: Instagram screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
28.06.2026.
u 21:00

Intimna ceremonija održana je u Opatiji, a fotografije sa slavlja Tina Lučina i Klare Lučić podijelio je bend koji je zabavljao goste.

Hrvatski rukometni reprezentativac Tin Lučin i njegova dugogodišnja ljubav Klara Lučić okrunili su svoju vezu brakom. Sudbonosno "da" izrekli su u Opatiji, okruženi obitelji i najbližim prijateljima, a slavlje za stotinjak uzvanika nastavilo se u poznatom opatijskom restoranu Molo. Iako par svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, fotografije s vjenčanja brzo su se proširile društvenim mrežama. Naime, bend Trio Marinero, zadužen za sjajnu atmosferu, na svom je Instagramu podijelio trenutke s proslave koja je potrajala do ranih jutarnjih sati, uključujući i romantično rezanje raskošne višekatne svadbene torte. Rukometaš je kasnije podijelio fotografije i na svom Instagram profilu.

Atraktivna mladenka, Klara Lučin, rodom je iz Županje i velika je podrška svome suprugu. Zbog Tinove uspješne karijere, koja ga je odvela i u Poljsku, živjela je u inozemstvu, prateći ga s tribina. Tin potječe iz poznate riječke sportske obitelji, roditelji su mu bili košarkaši, a brat Fran je golman.

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Dok on povremeno objavi zajedničku fotografiju, Klara svoj privatni život drži dalje od javnosti. Njezin suprug karijeru je počeo u riječkoj Kozali, a preko Zameta i Zagreba stigao je do Ademara Leona, gdje se potvrdio kao ključni igrač i zaslužio poziv u reprezentaciju s kojom je osvojio srebro.
*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
Tin Lučin rukomet hrvatski reprezentativac vjenčanje showbiz

Komentara 1

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Avatar mladen111
mladen111
21:23 28.06.2026.

Velika je podrška svom suprugu? Koliko dugo traje ta podrška? 2 sata? 5?

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