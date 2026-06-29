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KAOS NA PRIPREMAMA

Poznato zašto je Livaja potjeran s priprema? Sve je krenulo nakon izlaska osmorice igrača: 'Nije mu se svidjela kazna'

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
29.06.2026.
u 00:04

Hajduk je u nedjelju navečer potvrdio da se kapetan momčadi udaljava s priprema zbog nepoštivanja određenih pravila, no klub nije objavio detalje događaja koji su prethodili odluci.

Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka na Bledu i vraća se u Split nakon što je, prema neslužbenim informacijama, došlo do kršenja klupskog disciplinskog pravilnika i sukoba unutar momčadi. Hajduk je u nedjelju navečer potvrdio da se kapetan momčadi udaljava s priprema zbog nepoštivanja određenih pravila, no klub nije objavio detalje događaja koji su prethodili odluci.

Prema informacijama Dalmatinskog portala, situacija je krenula nakon momčadskog druženja. Igrači su nakon pobjede hrvatske reprezentacije protiv Gane odlučili kratko proslaviti i podružiti se uz piće. Nekoliko nogometaša, njih osam, navodno je otišlo popiti piće nakon team-buildinga, a druženje nije trajalo dugo.

Ipak, u klubu su saznali za njihov izlazak, što se posebno nije svidjelo sportskom direktoru Robertu Grafu. Dan kasnije trener Gonzalo Garcia odlučio je sankcionirati igrače koji su sudjelovali u tome dodatnim trkačkim treningom, odnosno istrčavanjem krugova. Takva odluka nije najbolje sjela Livaji, koji je prema navodima Dalmatinskog portala, ušao u verbalni sukob s trenerom Garciom i sportskim direktorom Grafom. Rasprava je navodno bila toliko žestoka da su odgovorni ljudi u klubu odlučili kako kapetan mora napustiti pripreme.

Livaja je nakon odluke krenuo prema Splitu, a Hajduk se zasad nije dodatno oglašavao o detaljima slučaja.  Njihovo službeno priopćenje prenosimo u cijelosti. "Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek. O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti pravovremeno", stoji u objavi.

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Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
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Ključne riječi
Hajduk Marko Livaja

Komentara 8

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SH
SAMOSTALNA HRVATSKA
00:27 29.06.2026.

Da ima malo pameti sad bi bio u Torontu i čeka Ronalda i družinu . Ovako je s klošarima na Bledu . Markane ko tebe savjetuje jadna li mu majka .

MI
mikimouse12
00:22 29.06.2026.

Jel morala mama doci po maloga jer je bio zlocest na maturalcu?

Avatar Miklos Grmojasz
Miklos Grmojasz
00:48 29.06.2026.

Kako je napustio Bled kada ne zna voziti auto?

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