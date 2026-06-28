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LUDILO U SAD-U

VIDEO Hrvatski navijači pod kišom zapjevali američki klasik, policija i FIFA u čudu: 'Ovo smo jedino mi napravili!'

Navijači u Americi
Foto: Instagram/MiHrvati
1/6
VL
Autor
Mateja Papić
28.06.2026.
u 19:28

“Najjača priča, ovo smo jedino mi napravili i dobili smo zahvalu policije, grada i FIFA-e”, kazali su iz Mi Hrvati

Hrvatski navijači još su jednom privukli pažnju uoči velike utakmice Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. Na Instagram profilu cfemihrvati objavljena je snimka iz Philadelphije koja prikazuje atmosferu među hrvatskim navijačima netom prije dvoboja s Ganom – susreta koji je Hrvatskoj donio pobjedu i plasman u šesnaestinu finala protiv Portugala.

Na videu se vidi skupina hrvatskih navijača kako pod kišom i u opuštenoj, ali glasnoj atmosferi pjeva poznatu pjesmu “Take Me Home, Country Roads” Johna Denvera. Riječ je o jednom od najvećih hitova američke glazbe, objavljenom 1971. godine, koji je s vremenom postao i svojevrsni simbol Zapadne Virginije te američke kulture općenito. Iz Mi Hrvati pritom su se pohvalili atmosferom i reakcijama koje je izazvala snimka. “Najjača priča, ovo smo jedino mi napravili i dobili smo zahvalu policije, grada i FIFA-e”, kazali su.

Utakmica protiv Gane kasnije je završila pobjedom Hrvatske, čime su Vatreni osigurali plasman u nokaut-fazu i ogled s Portugalom u šesnaestini finala. Na atmosferi koju su priredili hrvatski navijači zahvalio im je i izbornik Zlatko Dalić. Istaknuo je da je osjećaj sličan onome iz najvećih utakmica, a možda i još snažniji.

"Moram im zahvaliti, možda ih je bilo i više nego u Rotterdamu, gdje ih je bilo 35.000. Gdje god se okreneš, kockice. Poseban je trenutak kada dođe refren pjesme 'Moja domovina', grli se cijeli stadion. To nas motivira i još više diže", rekao je Dalić, koji se prisjetio sjajne podrške 2023. godine, kada je Hrvatska u Rotterdamu igrala protiv Španjolske finale Lige nacija.

Dodao je da reprezentacija osjeća podršku Hrvata diljem svijeta te da mu je zbog toga posebno drago što momčad na velikim natjecanjima okuplja navijače. "Čovjek se osjeća ponosno i sretno. Ova reprezentacija okuplja hrvatski narod gdje god dođe. Nadam se da ćemo tako nastaviti", poručio je izbornik i zahvalio svima koji su bodrili Vatrene protiv Gane.

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Navijači u Americi
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Ključne riječi
hrvatski navijači hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 11

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Avatar Denis_Plamenac
Denis_Plamenac
20:05 28.06.2026.

Uvijek mi je drago vidjeti hrvatske navijače bilo gdje u svijetu, ali me to ujedno i rastuži. Uvijek se pitam zašto se za Hrvatsku može samo navijati, a ne može se u njoj živjeti. Nogomet i navijanje je ustvari teška gluparija u odnosu na sve ono što svi ti navijači, da žele, mogu dati svojoj zemlji.

Avatar dublin2
dublin2
21:32 28.06.2026.

Moze se bez sranja kad se hoce ! Ili su se preplasili americkih pendreka....

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
21:31 28.06.2026.

tko skače - taj je ćaci

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