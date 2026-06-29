VIDEO Hrvatski navijač u SAD-u greškom ušao u gay klub. Pogledajte što se zatim dogodilo

Hrvatska nogometna reprezentacija je pobjedom protiv Gane (2:1) osigurala plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, a nakon utakmice odigrane u posljednjem kolu skupine L društvenim mrežama proširila se snimka jednog hrvatskog navijača koja je mnoge nasmijala.

Utakmica se igrala u Philadelphiji, a upravo je iz tog američkog grada stigao viralni video koji je objavio jedan DJ.

Prema njegovoj tvrdnji, navijač u hrvatskom dresu nije bio svjestan da je ušao u gay klub.

Na snimci se, kako tvrdi autor objave, vide trenuci nakon što je navijač shvatio gdje se nalazi. Dok je plaćao piće, ozbiljnog izraza lica promatrao je što se događa oko njega, a njegova reakcija ubrzo je postala hit na društvenim mrežama.

Pogledajte kako je to izgledalo.