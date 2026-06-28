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MARIJAN KUSTIĆ

Šef HNS-a otkrio sudbinu Dalića pa prepričao scenu iz lifta: 'Tresao sam se pred Ganu, a onda me Modrić pogledao'

SP 2026 Alexandria: Zlatko Dalić i Marijan Kustić na terasi Hotela Satire
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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VL
Autor
Mateja Papić
28.06.2026.
u 21:40

"Sjeli smo i dali si ruku. Naša želja je Zlatko Dalić i to je neupitno. Ali, fokus je sada na Portugalu", poručio je Kustić

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić komentirao je prolazak Hrvatske u nokaut-fazu Svjetskog nogometnog prvenstva, gdje će igrati protiv Portugala, kao i ulogu kapetana Luke Modrića te sudbinu izbornika Zlatka Dalića

Marijan Kustić je RTL-u priznao da takav pritisak kakav je osjetio uoči utakmice s Ganom nije doživio otkako je na čelu HNS-a. Opisao je i situaciju iz lifta prije susreta, gdje ga je Luka Modrić u jednom trenutku primijetio i poručio mu da se ne treba tresti te da će Hrvatska pobijediti. "U jednom trenutku me pogledao i rekao: 'Predsjedniče, nemojte se tresti. Danas ćemo pobijediti'. Tada sam vidio da stvarno možemo uspjeti", kazao je.

Luka Modrić je, poručio je Kustić, fenomen. "Ne samo da je najveći kojeg smo imali u povijesti hrvatskog nogometa, nego je jedan od najvećih u povijesti svjetskog nogometa", naveo je predsjednik HNS-a. Na pitanje koji su bili ključni trenuci u svlačionici i izvan nje koji su prelomili pritisak, odgovorio je da je to zajedništvo koje krasi hrvatsku reprezentaciju i to je to najveća snaga reprezentacije.

Istaknuo je i da bi volio da izbornik Zlatko Dalić ostane uz reprezentaciju i nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. "Sjeli smo i dali si ruku. Naša želja je Zlatko Dalić i to je neupitno. Ali, fokus je sada na Portugalu. Vjerujem u uspjeh naših igrača, Zlatka, cijelog stožera, Petkovića... svih ljudi koji su uz njega, jer to je nešto fenomenalno. To veliko zajedništvo između igrača i prekrasnih navijača daje nam ogromnu snagu", rekao je.

"Vatreni" će u šesnaestini finala igrati protiv Portugalaca. Kustić vjeruje u pobjedu. "Uz dobru pripremu i podršku fenomenalnih navijača duboko se nadam pobjedi i prolasku dalje. Kada vidite da kapetan u 90. minuti uklizava, to je najbolji primjer našim mladim igračima. Trebamo uživati u ovome, ali igrači se već danas pripremaju za Portugal. Nije bilo posebnog slavlja i to pokazuje koliko su fokusirani i koncentrirani. Dobra priprema i idemo optimistično u Toronto po pobjedu protiv Portugala", zaključio je Kustić.

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SP 2026 Alexandria: Zlatko Dalić i Marijan Kustić na terasi Hotela Satire
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Ključne riječi
Marijan Kustić Luka Modrić Zlatko Dalić

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