Kruno Simon: Jedva sam izdržao ovaj tempo, Bogdanović dao ocjenu tri i pol

U posljednoj utakmici prvog dijela Eurobasketa, Hrvatska je pobijedila Ukrajinu (90:85) te će tako u petak, s tri pobjede i dva poraza, u Berlin otputovati kao trećeplasirana reprezentacija milanske skupine. Da smo kojim slučajem pobijedili sa osam i više razlike bili bismo drugi, a da smo izgubili bili bismo četvrti.

Kada je postalo jasno da ćemo utakmici dobiti, stiče se dojam da se naši i nisu nešto posebno trudili da odu i na osam razlike jer procjena igrača je bila takva da nam za nastavak natjecanja više odgovara biti treći nego drugi. No, od željenog plasmana još veći dobitak ove utakmice su doprinosi trojice igrača s klupe, razigravača Dominika Mavre (11 koševa, 4 asista), centra Karla Matkovića (10 koševa, 3 napadačka skoka) i defenzivnog krila Ivana Ramljaka za vrijeme čijeg boravka na parketu smo stvarali najveću prednost.

- Iskočili su neki igrači koji su nas povukli i to je bit igranja za reprezentaciju, da svaki put iskoči netko drugi. Kada se dogodi ovakva utakmica takva njihova partija zlata je vrijedna - kazao je naš najstariji igrač Kruno Simon koji se raduje tome što je sljedeća utakmica tek u nedjelju.

- Uh, ne znam kako sam i ovo idržao. U ovim godinama to nije lako. Strašno sam umoran no u Berlinu će biti lakše. Zapravo, u Berlinu će nam trebati velik broj raspoloženih igrača i onda se ne trebamo bojati nikoga.

Ugodno je to saznanje i za našeg najboljeg igrača, 33-godišnjeg kapetana, Bojana Bogdanovića (27 koševa, trice 4-5, 7 skokova, 3 asista, 3 osvojene lopte) koji je kazao:

- Igrali smo toplo-hladno cijeli turnir pa tako i ovu utakmicu, no cilj smo ostvarili a to je bilo proći u osminu finala i probati tamo nekoga iznenaditi a možda i u četvrtfinalu. Mi gubimo utakmice na osnovnim stvarima koje je najlakše ispraviti, a to su kontrola lopte i skoka, i teško ih ispravljamo no ovaj puta smo to iskontrolirali.

I doista, ovaj put smo imali osam izgubljenih lopti a suparniku smo dozvolili tek šest napadačkih skokova, dvostruko manje no što smo ih mi imali (12 ukupno, Zubac 4, Matković 3). Možda je tome razlog i izbornikova odluka da igračima, uoči Ukrajine, da slobodan dan.

- Taj dan odmora prijao nam je za tijelo. Nije lako odigrati pet utakmica u sedam dana - kazao je Karlo Matković.

- Kada ste na ovakvom turniru, a igrali smo pet utakmica u sedam dana, jedan trening ništa ne može promijeniti i puno je važnije koliko su vam igrači svježi za datu utakmicu. Na ovakvim natjecanjima najbitnija je psihologija - kazao je Mulaomerović i pohvalio sve važne aktere ove pobjede.

A pri tome je mislio na Bogdanovića, Mavru, Ramljaka, Zupca, Matkovića a 37-godišnjeg Simona je nazvao doktorom košarke. A partiju karijere u reprezentativnom dresu odigrao je 28-godišnji Dominik Mavra kojem je Mula poprilično vjerovao:

- Mogli smo prvo poluvrijeme završiti s većom razlikom, no morali smo se dosta potrošiti na njihovu najboljem igraču Mihaljuku kojeg su odlično čuvali Bogdanović i Ramljak. No, onda se ukazao Mavra koji nam je donio mirnoću i sigurnost.

A dečko koji je u ovoj utakmici zaslužio "Oskara" za sporednu ulogu, Zadranin u majici Splita, kazao je:

- Bili smo bolja momčad i rekao bih da smo kontrolirali susret pa nije bilo panike čak niti kada su oni, pet minuta prije kraja, poveli sa četiri razlike. U glavi mi je bilo da oni pick-and-roll brane dosta duboko, da zoniraju, i nastojao sam to iskoristiti vjerujući da sam u tome dobar.

I bio je vrlo dobar, no to je ocjena koju reprezentacija svojim igrama ovdje u Milanu nije zaslužila. Barem je tako ustvrdio kapetan Bojan Bogdanović dodijelivši vrsti koju predvodi ocjenu tri i pol. A s njim je suglasan bio i izbornik Mulaomerović:

- Složio bih se s kapetanom. Imamo mi još rezervi.

I mi smo tog dojma i nadamo se da ćemo te rezerve u Berlinu znati iskoristiti. Posebice kada su u pitanju Dario Šarić i Mario Hezonja, igrači velikih kapaciteta, dosad ne posve iskorištenih. Šarić zbog povratka iz teške ozljede.