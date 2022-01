Simon je inteligentan igrač, a Bogdanović stroj za koševe jako privržen reprezentaciji

Kada je Cibona ostala bez trenera, neki su pomislili da bi se u Savsku mogao vratiti Jasmin Repeša da i četvrti put preuzme vukove. No to će se teško dogoditi jer su Cibona i Repeša danas dva svijeta.

Za ovaj razgovor Repeša je predložio "tajno mjesto" u Španskom, tvrtku BMT, ali ne zbog bojazni da i zidovi imaju uši, nego zbog zagušenih kafića s jedne strane i komfora koji smo ondje imali. U ugodnom okruženju, započeli smo razgovor najprije o Repešinu zdravlju, jer je posljednji posao napustio zbog problema sa srcem. No, čini se da je to sada posve sanirano.

- Odlično sam. Baš se dobro osjećam, a takvi su mi i nalazi nakon svih pretraga. Spreman sam za nove izazove. Neće to biti emotivna, nego poslovna odluka, da radim nešto što će imati smisla. Imam i želju i volju da radim, mogu puno toga još dati košarci, a na kojoj razini, to neće ovisiti samo o meni.

Nemam neostvarenih želja

Je li Jasko još u trenerskom izlogu ili traži neki srodan posao u košarci?

- U košarci nemam neostvarenih želja i mogu pomoći. Bilo da je to savjetodavno, organizacijski ili izravno na parketu. Mogu dati puno jer sam prošao i vidio sve, kako na klupskoj tako i na reprezentativnoj razini.

A baš kao takvog smo ga zamolili da bude član naše ocjenjivačke komisije u izboru za košarkaša godine. A on je ovako podijelio bodove.

- Simon je inteligentan košarkaš, razumije igru najviše moguće, raznovrstan je i može pokrivati pozicije od jedan do četiri, a to je pokazao i u momčadi europskog prvaka Efesa. Bogdanović je pak stroj za koševe koji je igrački, budimo realni, iznad svih no s obzirom da se naosvajao ovog trofeja dao sam prednost Simonu. Bojan je veliki natjecatelj i veliki igrač neupitnog odnosa prema reprezentaciji. Psihički je čvrst i može izdržati napore u reprezentaciji u vrijeme kada se većina NBA košarkaša odmara i zato mu kapa dolje.

U drugom dijelu liste su još dvojica aktualnih i jedan donedavni NBA igrač.

- Kada god je dobio priliku, Zubac je svoje minute u Clippersima iskoristio i momčad je dobro funkcionirala, pa sam se puno puta pitao zašto ne dobije i više prilika. Tehnički je dobar, atletski nije inferioran, a odlično razumije igru. Hezonja se vratio u Europu, a to nije bila laka odluka, te je time napravio korak unazad da bi napravio tri koraka naprijed. Najbitniji je igrač Unicsa. Šarić je peti samo zato što se ozlijedio, no svi znamo kakav je borac i da će ubuduće na listi biti na puno višim pozicijama.

S obzirom na to da su svi oni reprezentativci, preko njih smo počeli i dio razgovora o reprezentaciji.

- Kao iskusnijem treneru, obveza mi je da iznesem svoj stav pa sam razgovarao s izbornikom Mršićem i Mulaomerovićem. Nakon odlično obavljenog posla u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, držim da nam u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo treba malo više iskustva. To su nam pokazale i druge reprezentacije, pa tako i Španjolska koja je imala igrača od 39 godina. Dakle, treba svakoga kvalitetnog igrača zamoliti da pomogne i imati onakav pristup kakav ima srpski izbornik Pešić koji je rekao da ga nije sram zamoliti Jokića da pomogne.

Treba li angažirati i stranca? Čini se da su čelnici HKS-a u tome suzdržani, dijelom i zbog toga što je premijer Plenković rekao da nam stranac ne treba.

- Ako je to tako, trebalo je do Plenkovića doći prije nego što je dao tu izjavu. Ako postoji nešto što je bitno za tebe, napravi sve da ne ode u drugom smjeru. Dobrodošao je tko god može pomoći.

Naši strahuju da sa strancem ne promaše.

- Pa i to se događa. U životu nikad ne možete biti sigurni, ali valja pokušati.

Mnogi se pitaju je li mudro pomlađivati reprezentaciju u kvalifikacijama ili to treba činiti tek ako se plasiramo na veliko natjecanje?

- Ako smo postavili stručne osobe, onda moramo vjerovati u njihove procjene. Inače je naopako što smo ih uopće postavili. Idealno bi bilo proći kvalifikacije, ali u ime dugoročne investicije moramo biti spremni i na slabiji rezultat. Kad o tome govorim, uvijek se sjetim finala Eurolige s Fortitudom protiv Makabija. Nakon što smo počeli gubiti s velikom razlikom te je postalo jasno da u paklu Tel Aviva taj finale ne možemo preokrenuti, uveo sam Belinellija, Mancinellija i Lorbeka i te smo sezone na krilima njihove energije osvojili talijansko prvenstvo.

Puno je polovnih igrača

Fortitudo je samo jedan od euroligaša koje je Repeša trenirao, pa smo ga pitali i kakav bi efekt bio potpuno zatvorene Eurolige o kojoj se potiho govori.

- Razumijem želju za velikim brojem utakmica, no time se preslikava NBA liga koja od toga radi biznis, a u Europi je to samo trošak. Još od 2001., kada sam Split vodio u Fibinoj Suproligi, mogu reći da je košarka na stranputici. Nudi se previše natjecanja pa se ljudima u istom danu nudi da gledaju šest-sedam utakmica te se postavlja pitanje tko to može pratiti i koga sve to zanima. S tako velikim brojem utakmica izgubio se prostor za treninge i razvoj mladih igrača. Stoga danas imamo dosta polovnih igrača zvanih specijalisti. Kažu za nekoga da je skakač, pa neka taj ide onda trenirati skok u vis, ako ništa drugo nema osim skoka. Sve je manje kompletnih igrača, puno više ih je bilo prije 20 godina. I onda se dogodi da u NBA dođu dva kompletna igrača, i to bez atletizma, Dončić i Jokić, i rade razliku. A zna se da je glava ta koja radi razliku.S obzirom na to da je trenutačno bez angažmana, Repeša je za vrijeme novogodišnjih blagdana bio u Češkoj kod svoga sina Dine koji ondje gradi trenersku karijeru. Nakon što je tri godine vodio USK Prag, i bio proglašen za trenera godine, prihvatio se posla u prvoligašu iz Pardubica.

- On je samostalan jer se osamostalio kada je imao 18 godina. Normalno je da zna kome će se prvom obratiti kada ima bilo kakvu dvojbu, no mora imati i svoj stav i izgrađivati se kao trener i čovjek. Zasad ne preskače skaline.

Repešinih 5

1. Kruno Simon (Anadolu Efes) 10

2. Bojan Bogdanović (Utah Jazz) 7

3. Ivica Zubac (La Clippers) 5

4. Mario Hezonja (Unics Kazan) 3

5. Dario Šarić (Phoenix Suns) 1