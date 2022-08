Simbol Ukrajine poručio Rusima: Putin je obični slabić i to se može vidjeti, otvorite oči

U velikom boksačkom spektaklu u Saudijskoj Arabiji, najbolji svjetski teškaši ukrstili su rukavice i podijelili ravnopravno nagradni fond od 150 milijuna dolara.

Oleksandr Usik i Anthony Joshua ponudili su obožavateljima još jednu vrhunsku borbu u kojoj je Ukrajinac obranio pojas i opravdao mišljenje da je prvi boksač današnjice.

- Razumijem Joshuu, imam samo poštovanje prema njemu. Bio je malo frustriran, ponijele su ga emocije. Čak je bio i neugodan prema nekima iz mojeg tima, ali sve je to u žaru borbe. Želim ostati ponizan - poručio je Usik na press konferencije poslije meča.

- Zahvaljujem Bogu što pojaseve nosim u Ukrajinu, ovo je pobjeda za moj narod. Ljudi podcjenjuju Ukrajinu i ono što se događa u njoj, ali otvorite oči i pogledajte što se tamo događa. Putin je slabić, mislim da to svi mogu vidjeti. Misli da je snažan, ali da je to stvarno tako, onda ne bi morao ovo raditi. On je pravi slabić! - ustvrdio je ukrajinski boksač.

Inače, Usik je jedno vrijeme bio na frontu u Ukrajini, ali se povukao zbog priprema za borbu protiv Britanca.

>> Pogledajte Mike Tyson šokirao: Uskoro ću umrijeti, blizu sam kraja...