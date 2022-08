Joshua se raspao i osramotio: Da nije bilo njegovih ljudi u hodniku, napao bi i suca

Oleksandr Usik obranio je naslov svjetskog prvaka u najpopularnijoj težinskoj skupini (teškoj), ali je i učinio veliku stvar za ratom poharanu domovinu mu Ukrajinu. Baš kao i njegovi sunarodnjaci s puškama koji se brane od ruske armije, i on se branio, i to protiv jednog od najjačih udarača današnjice, Anthonyja Joshue.



I činio je to dobro, umješno kontrirajući, i prisilio dvojicu bodovnih sudaca da mu daju uvjerljivu pobjedu. A oni su, Britanac i Ukrajinac, poništili potpuno suprotnu procjenu Amerikanca Feldmana, koji je od 12 rundi sedam dodijelio Joshui.