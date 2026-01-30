Naši Portali
UŽIVO
Hrvatska pružila odličan otpor Njemačkoj, ali ostala bez finala
EHF vrši tešku represija prema Hrvatima: Pogledajte kako se odnose prema navijačima u dvorani!
Evo kada Hrvatska ide u borbu za brončanu medalju na europskom prvenstvu
KONTROVERZNA SITUACIJA

Je li Hrvatska teško oštećena od slovenskih sudaca? Ovo je trenutak kada je poludila naša klupa

RTL televizija/screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
30.01.2026.
u 18:47

U jednoj akciji kod njemačkog napada Lukas Mertens je u skoku rukom pogodio Marija Šoštarića u glavu, nakon čega je hrvatsko krilo ostalo ležati na parketu u bolovima

U prvom poluvremenu polufinalne utakmice Europskog prvenstva između Hrvatske i Njemačke dogodila se kontroverzna situacija koja je izazvala reakcije na našoj klupi i tribinama. U jednoj akciji kod njemačkog napada Lukas Mertens je u skoku rukom pogodio Marija Šoštarića u glavu, nakon čega je hrvatsko krilo ostalo ležati na parketu u bolovima.

Slovenski suci su prekinuli igru i pregledali snimku, a nakon VAR provjere odlučili su da nema razloga za kaznu te da je pogodak Njemačke regularan. Procijenili su da je kontakt bio nenamjeran i da se dogodio u žaru borbe. Njemačkoj je tako priznat pogodak i nisu dobili isključenje.

Međutim, situacija je ostala dvojbena jer se na snimkama vidi da je Mertens rukom zahvatio Šoštarića u predjelu glave, što je izazvalo nezadovoljstvo hrvatske klupe i Dagura Sigurdssona. Video možete pogledati OVDJE.

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad'
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet EP rukomet 2026.

Komentara 15

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
18:57 30.01.2026.

Znači ak ni namjerno onda je OK ? Kakšne nore regule !?

Avatar southman
southman
19:26 30.01.2026.

Slovenci su samo.odradili svoj zadatak dobiven od IHF-a

CR
crocro
19:02 30.01.2026.

Hrvatska je prije turnira trebala zatražiti izuzeće slovenskih i BiH sudaca zato što jednostavno mrze Hrvatsku a bez nje ne mogu, slovenci nas godinama blokirali samo da ne uđemu u EU, a danas čine javašluke na jadranskoj obali sa svojim vikendicama a Hrvatska im se ne usudi uvesti reda, divljaju po hrvatskim autocestama a mi tamo moramo paziti da ne prekoračimo 1 km od dopuštenog, A ovi iz BiH navališe raditi u Hrvatsku, dolaze na naše more, pomagali im izbjeglicama i pomagali u obrani a svi mrze Hrvatsku. Zato se trebalo unaprijed tražiti izuzeće sudaca i predočiti podatke o interesima suđenja i to su potpuno opravdani razlozi. Naših sudaca nema nigdje gdje su važni turniri, a srbi, slovenci, bošnjaci, makedonci i da dalje ne nabrajam imaju sudaca na izvoz svih glavnih turnira, pa je i to nerazumljivo.

