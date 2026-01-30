Je li Hrvatska teško oštećena od slovenskih sudaca? Ovo je trenutak kada je poludila naša klupa

U prvom poluvremenu polufinalne utakmice Europskog prvenstva između Hrvatske i Njemačke dogodila se kontroverzna situacija koja je izazvala reakcije na našoj klupi i tribinama. U jednoj akciji kod njemačkog napada Lukas Mertens je u skoku rukom pogodio Marija Šoštarića u glavu, nakon čega je hrvatsko krilo ostalo ležati na parketu u bolovima.

Slovenski suci su prekinuli igru i pregledali snimku, a nakon VAR provjere odlučili su da nema razloga za kaznu te da je pogodak Njemačke regularan. Procijenili su da je kontakt bio nenamjeran i da se dogodio u žaru borbe. Njemačkoj je tako priznat pogodak i nisu dobili isključenje.

Međutim, situacija je ostala dvojbena jer se na snimkama vidi da je Mertens rukom zahvatio Šoštarića u predjelu glave, što je izazvalo nezadovoljstvo hrvatske klupe i Dagura Sigurdssona. Video možete pogledati OVDJE.