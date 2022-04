Sep na prijelomnici karijere, a Babiću se smješi borba za srebrni WBC pojas

Hrvoje Sep, olimpijac iz Rija i dvostruki osvajač europske bronce (2011. i 2015.), pred prekretnicom je profesionalnog dijela svoje boksačke karijere. Naime, “bombarder iz Vrbanje” večeras će se u Barceloni sučeliti sa Litavcem Bolotniksom, borcem koji je osmorangirani na ljestvici WBA organizacije.

A riječ je o nešto višem protivniku koji dolazi iz više (lakoteške) kategorije pa je morao skidati daleko više nego Sep. Ta bi činjenica tempašu, kondicijski uvijek spremnom borcu kao što je ovaj Hrvat trebala odgovarati. Jer, preživi li Sep prve runde, vjeruje se da Bolotniks neće sedmu ili osmu, posebice nametne li Sep tempo od 80 udaraca po rundi po čemu je poznat.

Sep: Ja sam gladan uspjeha

A u tu prednost, i još neke, uvjeren je i sam Hrvoje:

– Moja prednost će biti što sam gladan, ako to nekome nešto znači. Nemam velikih mečeva na velikoj pozornici i zato sam rekao promotoru da mi nađe najbolje protivnike koje može dobiti jer se želim boriti protiv najboljih. Osim toga, ovo je već drugi moj meč koji će prenositi DAZN, najveća svjetska platforma za prijenos boksačkih mečeva. Ne znam što će se u borbi događati, ali nikad seneću prestati truditi, bacati udarce, davati sve od sebe.

A za ovog silno upornog borca, rođaka Cro Copa, ovo je prekretnica. Zasad nema nijedan poraz, ali ima 36 godina pa si poraz ne smije ni priuštiti da bi i dalje imao pravo sanjariti o pojasu. Svjestan je toga i njegov trener Leonard Pijetraj koji ističe:

– Ovo je za Sepa svojevrsno vatreno krštenje jer bi ga pobjeda vodila u ozbiljne situacije.

Nažalost, Sepu se sve događalo kasno. A kasno je i počeo boksati, sa 18 godina, a tek s 21 dospio je u ruke Leonarda Pijetraja. Profesionalac je postao sa 31 godinom i u prethodnih pet godina imao je samo 12 borbi do čega je došlo spletom okolnosti.

Naime, 2018. je doživio saobraćajku od koje se dugo opravljao i baš kada je u istoj godini (2019.) zaredao saosam borbi (i isto toliko pobjeda), dogodila se pandemija koronavirusa. A to mu je, u najzrelijim boksačkim godinama, donijelo preveliku pauzu od 23 mjeseca bez borbi.

S tako razrijeđenim tempom nastupanja od boksa nije mogao živjeti pa je morao naći stalan posao, koji i danas radi, i to u tvrtki koja se bavi uvozom i distribucijom hrane za kućne ljubimce. No ovaj uporni sportaš nikad nije bježao od posla pa je kao mladac radio i na gradilištu, kao redar u noćnim klubovima i potom kao zaštitar.

Babić najavljuje veliki meč

Ako bi uspio pobijediti Bolotniksa, na rang-listama sigurno bi skočio za 30-40 mjesta, no još važnije od toga, zadobio bi povjerenje svog talijanskog promotora Christiana Cherchija koji bi tada dobio jasnu sliku vrijedi li ulagati u Hrvata u veteranskim godinama. U tom bi slučaju Hrvoje možda dobio priliku boksati za europski naslov ili protiv neke svjetske klase što bi bila prilika i za dobru zaradu.

A pred sličnom prekretnicom je i njegov klupski kolega iz Leonarda Alen Babić, boksač kojem je također trener Leonard Pijetraj. Premda to još nije službena informacija, sve glasnije se priča da bi se, u novoformiranoj WBC-ovoj bridgerweight kategoriji (od 91 do 102 kg), Babić borio sa Poljakom Arturom Szpilkom za WBC-ov Silver naslov. A samo ime ovog pojasa (srebro) govori da bi u slučaju pobjede bio prvi do prvaka a to je trenutno Kolumbijac Oscar Rivas.

A da se oko njega kuha nešto veliko, da se sprema za najveći meč dosad, može se naslutiti i po njegovu postu na Facebooku:

– U boks sam ušao na mala vrata, s 21 godinom. Deset godina poslije spremam se za meč karijere i prvi pojas bude li sve po planu.