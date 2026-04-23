U REDU OD 8 UJUTRO

FOTO/VIDEO Ispitali smo Zagrepčanke zašto čekaju satima u redu Sephore, sve ističu samo jednu stvar

23.04.2026.
u 11:44

Pred samo otvorenje red je ogroman, kolona se prostire cijelim prvim katom. Zaposlenice dijele uzorke parfema pa čak i kokice u malim kutijicama. Kazale su nam kako će prvih 1000 kupaca dobiti goodie bag ili poklon bon, ovisno o tome koliko potroše pri kupnji

​Nakon više od desetljeća, dugoočekivana Sephora ponovno otvara svoja vrata u Hrvatskoj, točnije u Zagrebu u City Centru one East. Dućan se nalazi na prvome katu, a ondje se može pronaći šminka, parfemi, proizvodi za njegu kože, lica ili kose. U novoj Sephori nalaze se ekskluzivni i svjetski poznati brendovi poput Rare Beauty, Make up by Mario, Huda beauty, Kosas, Fenty Beauty, Byoma, ali i originalni asortiman brenda Sephora Collection.

Ludnica pred Sephorom u Zagrebu

Pred samo otvorenje red je ogroman, kolona se prostire cijelim prvim katom. Zaposlenice dijele uzorke parfema p čak i kokice u malim kutijicama. Kazale su nam kako će prvih 1000 kupaca dobiti goodie bag ili poklon bon, ovisno o tome koliko potroše pri kupnji. Zagrepčanke nisu mogle sakriti svoje oduševljene novom trgovinom, a rekle su nam i kako su sretne što ne moraju više putovati u susjedne države kako bi obavile shopping.

Neke od njih čekaju pred dućanom već od jutra. Studentica Lara među prvima je u redu, kazala nam je kako je u City došla pred samo otvorenje, već i prije devet sati. - Došla sam iz Bistre, u redu čekam već tri sata. Sinoć sam već napravila online narudžbu. Imam cijelu listu zelja, a danas planiram još kupiti bronzer, rumenilo, paletu za oči. Planiram ovdje dolaziti često - rekla nam je.

Facebook See posts, photos and more on Facebook.

Zatekli smo i dvije djevojke s ruksacima. – Otišle smo iz škole samo da dođemo na otvorenje! – rekle su nam.  Zagrepčanka Leonarda rekla nam je da je dugo štedjela za ovo. – Danas ću ovdje potrošiti sigurno 400 eura, imam cijeli popis stvari koje želim kupiti – istaknula je. Pojedinci su točno znali po što su došli. –  Najviše se veselim Rare beauty proizvodima od Selene Gomez i Kosas. Kupit ću si rumenilo i korektor, a za oba proizvoda sam saznala na TikToku gdje su bili viralni – kazala nam je studentica Iva.

FOTO U red za Sephoru došle četiri sata prije otvorenja, u 8 ujutro! Neke ponijele i ovo
1/25

Komentara 28

Pogledaj Sve
Avatar Asterix
Asterix
12:02 23.04.2026.

Da mi je na par dana njihov mozak, e koji bi to odmor bio...

Avatar ruby red
ruby red
11:49 23.04.2026.

Hrvati žive o d l i č n o !!!

MA
Matija100
12:09 23.04.2026.

Ove u redu su budućnost Hrvatske. Crno nam se piše.

BURNO Na zagrebačkoj SKUPŠTINI

'Uletjeli ste u offside!' HDZ tvrdi da Zagreb preplaćuje ured za 300.000 eura i prijeti odlaskom sa sjednice

– Tražili smo da se ova točka makne i da se ide u transparentniji postupak, jer se isti prostor mogao dobiti jeftinije – poručio je. Herman je otvorio i pitanje procedure, tvrdeći da se Grad odlučio za direktnu pogodbu umjesto javnog natječaja. – Jednostavnije je direktno dogovoriti zakup nego raspisivati natječaj i birati najpovoljniju ponudu. Ali to onda ima svoju cijenu – rekao je

