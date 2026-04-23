Nećete vjerovati što je Trumpov visoki izaslanik tražio u vezi Irana! Mogao bi izbiti pravi skandal

Visoki izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Paolo Zampolli zatražio je od FIFA-e da zamijeni Iran Italijom na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, piše "Financial Times" u srijedu. Plan je pokušaj popravljanja veza između Trumpa i talijanske premijerke Giorgie Meloni nakon što su se njih dvoje posvađali nakon što je američki predsjednik napao papu Lava XIV. zbog rata u Iranu, navodi FT, pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem.

"Potvrđujem da sam predložio Trumpu i (predsjedniku FIFA-e Gianniju) Infantinu da Italija zamijeni Iran na Svjetskom prvenstvu. Ja sam talijanskog podrijetla i bio bi san vidjeti Azzurre na turniru koji organiziraju SAD. S četiri naslova, imaju pedigre da opravdaju uključivanje", rekao je američki posebni izaslanik Paolo Zampolli za FT.

Italija je u ožujku doživjela šok nakon što se Azzurri treći put zaredom nisu uspjeli plasirati na Svjetsko prvenstvo nakon što ih je Bosna i Hercegovina porazila 4-1 u finalu kvalifikacija poslije izvođenja jedanaesteraca.

Iran se prošle godine kvalificirao na četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo, ali nakon početka rata zatražio je od FIFA-e da tri utakmice u skupini premjesti iz SAD-a u Meksiko.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino rekao je tijekom posjeta iranskom trening kampu u Turskoj prošlog mjeseca da će se sve utakmice održati prema rasporedu, a ponudio je i pomoć reprezentaciji u pripremama za turnir.

"Pripremamo se i dogovaramo Svjetsko prvenstvo, ali smo poslušni odlukama vlasti", rekao je predsjednik Iranskog nogometnog saveza (FFIRI) Mehdi Taj novinarima u srijedu.

"Za sada je odluka da nacionalna reprezentacija bude potpuno spremna za Svjetsko prvenstvo."

Odluka o tome koja bi zemlja bila zamjena ako iranska vlada povuče reprezentaciju sa SP-a je u rukama FIFA-e, koja prema članku šest pravila Svjetskog prvenstva ima slobodu pozvati bilo koju reprezentaciju da popuni upražnjeno mjesto.

Očekuje se da će Azijska nogometna federacija lobirati da zamjena bude iz Azije, a očiti izbor bili bi Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su u studenom prošle godine izgubili u doigravanju od Iraka.

Međutim, UAE nemaju ni približno nogometni pedigre Italije, budući da su nastupili samo na jednom izdanju finala Svjetskog prvenstva 1990. godine, kada su izgubili sve tri utakmice.

Svjetsko prvenstvo, koje također zajednički organiziraju Meksiko i Kanada, počinje 11. lipnja, a Iran bi trebao započeti svoju kampanju protiv Novog Zelanda u Los Angelesu četiri dana kasnije.