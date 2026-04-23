Revolucija na pumpama! EU planira uvesti jeftino E20 gorivo. Ovo su detalji

Europska komisija priprema revoluciju na benzinskim postajama diljem Europske unije! EK pod vodstvom Ursule von der Leyen razmatra uvođenje jeftinijeg goriva E20 u borbi protiv energetske krize prouzročene ratom na Bliskom istoku, objavio je danas ekskluzivno njemački Bild.de. Riječ je o gorivu koje sadrži 20 posto bioetanola. Preduvjet za njegovo lansiranje na europsko tržište je izmjena Direktive EU o kvaliteti goriva.

Tri zastupnika njemačke demokršćanske unije CDU u Europskom parlamentu, stručnjaci za energetiku, klimu i promet, primili su pismo predsjednice Komisije u koji je uvid imao Bild.. Von der Leyen piše zastupnicima u Europskom parlamentu Peteru Lieseu (60), Jensu Giesekeu (54) i Norbertu Linsu (48), koji se dugo zalažu za E20: „Prema važećim propisima, maksimalni dopušteni sadržaj etanola u benzinu je 10 posto (E10). Komisija potvrđuje ulogu koju mješavine biogoriva s višim udjelom mogu imati u dekarbonizaciji postojećih voznih parkova. Kao dio revizije okvira politike goriva, Komisija će razmotriti odobravanje viših razina etanola (E20), uzimajući u obzir posebno sva potencijalna pitanja vezana uz prikladnost postojećih motora vozila za ovo gorivo i potrebu poticanja ulaganja u napredna biogoriva.“

Ovo je zaokret i sada bi se jeftinije gorivo moglo uvesti diljem Europe, piše Bild. Unutar grupe Europske pučke stranke (EPP) ovo se slavi kao proboj. Stručnjak za klimatsku politiku Peter Liese rekao je za Bild: „Biogoriva su ključ za smanjenje troškova goriva. To se događa odmah i bez nove infrastrukture. „Održiva biogoriva nezamjenjiv su alat za brzu i društveno odgovornu dekarbonizaciju prometnog sektora. Za automobilsku industriju i potrošače, E20 je rješenje koje već danas funkcionira. Proizvođači poput BMW-a, VW-a i Mercedesa odobrili su E20 za novije motore“, rekao je za Bild Jens Gieseke (CDU), glasnogovornik za prometnu politiku EPP-ova kluba.

Aktualna energetska kriza potaknula je rasprave na mnogim razinama o boljoj upotrebi biogoriva. To uključuje ne samo premium benzin već i dizel. Ulje repice, posebno, dolazi u fokus kao alternativno i domaće proizvedeno gorivo. Prema riječima stručnjaka koje citira "Frankfurter Allgemeine Zeitung", ulje repice gotovo je jednake kvalitete kao dizel. Iako ulje repice ima nešto niži energetski sadržaj po litri od dizela, njegova veća gustoća čini ga gotovo jednakim. „Domaći bioetanol stvara dodanu vrijednost na selu i jača sigurnost opskrbe u Europi", rekao je Norbert Lins (CDU), zamjenik predsjednika Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj.