Dramatični dani u DP-u: Što je prethodilo Dabrinoj ostavci

Josip Dabro, "enfant terrible" Domovinskog pokreta, podnio je ostavku na dužnost glavnog tajnika ove stranke na zahtjev šefa stranke Ivana Penave. A podnio ju je, kako je kasnije pojasnio predsjednik stranke Ivan Penava, još u nedjelju, kada je, doznajemo, umjesto njega dužnost glavnog tajnika preuzeo Mladen Barać, državni tajnik u Ministarstvu demografije. Dabri je, tvrde naši izvori, stranka željela izići ususret tako što mu je prepustila da ostavku sam obrazloži javnosti, a on je s privatne e-adrese medijima poslao dopis kojim sugerira da problem nije u skandalima s pucanjem i pjevanjem u čast Anti Paveliću niti činjenica da je svojim ponašanjem više puta doveo na rub pucanja vladajuću koaliciju. Dabro, naprotiv, tvrdi kako odlazi zbog neslaganja s ideološkim smjerom koalicije.

"Kad predsjednik HDZ-a kaže da zabrana totalitarizama nema teorijske šanse, onda sam zbog karaktera i autentičnosti politike Domovinskog pokreta očekivao reakciju - dobro, idemo na državnom referendumu pitati hrvatski narod što misli o tome. Taj referendum bez odgađanja i bez dodatnih procedura u svakom trenutku može sazvati Vlada, dakle mi, vladajuća koalicija. Takav referendum samo bi učvrstio nužnu koheziju hrvatskog naroda i društva eliminacijom laži i prevara iz politike, na koje sam nastavio upozoravati i javnim upozorenjem na ružnu i štetnu antiameričku kampanju te na neodrživ odnos države i javnosti u politikama sjećanja povodom komemoracije u Jasenovcu. Umjesto toga, zbog pretjerane brige o interesima partnera u koaliciji, s realnim zanemarivanjem načelnih politika DP-a, dopustili smo dirigiranim komentarima i daleko nelegitimnijim političkim akterima od nas da nam javno bezobrazno nastave kadrovirati unutarnje odnose u stranci proglašavajući moju ruku nebitnom", priopćio je Dabro, uvjeren da preko takve politike ne mogu prijeći ni birači DP-a.

Osim navedenog, Dabri smeta i to što HDZ njegovu stranku nije konzultirao vezano uz pristupanje koaliciji lijevoliberalno profiliranih zastupnika. Iako ih imenom ne navodi, jasno je kako se radi o bivšoj SDP-ovki Boški Ban i svetonedeljskom gradonačelniku Dariju Zurovcu, koji su najvećoj stranci pomogli da prevlada koalicijsku krizu nakon njegova pokladnog ispada u Komletincima. Izlaskom iz koalicije tada je zaprijetio HSLS, a Ban i Zurovec, zajedno s novim predsjednikom HSS-a Darkom Vuletićem, svojim su pristupanjem većini Dabrinu ruku učinili znatno manje značajnom, budući da koalicija, umjesto minimalnih 76, od tada broji respektabilnih 79 zastupnika. Da ne govorimo kako ni nakon toga nisu prestale kuloarske priče o novim potencijalnim "žetonima" u vidu IDS-ovih i zastupnika Platforme sjever Matije Posavca.

"Ako već iz pragmatičnih razloga ne želimo stvarati napetosti zbog pristupanja novih, profilno i politički nama nimalo bliskih zastupnika u vladajuću većinu, o čemu nas nitko ništa nije pitao iako bi to bio minimum reda u odnosima partnera, jer u obitelj primamo nove članove, onda je minimum i crta ispod koje nikako ne možemo ići očekivanje da naši partneri bez izuzetka poštuju naš stranački integritet i ne pokušavaju se javno petljati u naše odnose", napisao je Dabro zamjerajući tako svojoj stranci pretjeranu popustljivost prema HDZ-u. - Ne bih stvarao preveliku dramu oko ovoga, Dabro nije ni prvi ni zadnji glavni tajnik DP-a - uzvratio je Penava nešto kasnije na presici, dok traženi komentar starijeg koalicijskog partnera, HDZ-a, do trenutka zaključenja ovog teksta nismo uspjeli dobiti.