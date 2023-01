Senzacionalna vijest: Svjetska velesila želi Zlatka Dalića za izbornika!

Još od uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije u Rusiji, Zlatko Dalić je na meti najozbiljnijih svjetskih nogometnih sustava. O višemilijunskoj ponudi koju je odbio nakon Rusije, već je pričao u hrvatskim medijima. Naravno, nakon još jednog uspjeha naše nacionalne vrste trećim mjestom na Svjetskom prvenstvu u Kataru, to zanimanje postalo je još veće. Sigurno se svi pitaju kako je Hrvatska, s tako skromnim logističkim kapacitetima, takav nogometni autoritet na globalnoj razini. I to na dva uzastopna svjetska prvenstva. O tome su zadnjih tjedana razmišljali i u Brazilu.

Nakon što je Hrvatska s turnira u Kataru izbacila najuspješniju nogometnu naciju, Brazilci su, kako nam sugeriraju naši izvori iz menadžerskih krugova, pokrenuli ozbiljnu akciju u kojoj bi na kormilo svoje reprezentacije htjeli dovesti Zlatka Dalića!

Stav hrvatskog izbornika je jasan, on sve svoje buduće planove veže isključivo za Vatrene s kojima u nadolazećoj Ligi nacija želi osvojiti još jedan trofej. Dok bi mu sljedeći ultimativni cilj bio napada na europski tron. O tome je toliko puta već javno govorio. Adut na kojeg igraju Brazilci je činjenica da bi Daliću mogli ponuditi mogućnost da postane jedan od rijetkih izbornika sa svjetskim naslovom. Jer, novac očito nije ključan u Dalićevim promišljanjima, smatraju Brazilci. Svjesni su i oni da bi im jak adut bio brazilski nogometni autoritet kojeg su gradili u nogometnom svijetu, a kojeg Hrvatska, unatoč senzacionalnim rezultatima, još uvijek nema, u institucionalnom smislu.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Croatia coach Zlatko Dalic celebrates after the match as Croatia progress to the semi finals REUTERS/Dylan Martinez Photo: Dylan Martinez/REUTERS

Sama činjenica da takva nogometna velesila razmišlja o hrvatskom stručnjaku zapravo je nevjerojatno priznanje našoj trenerskoj struci. Posebice kada se u obzir uzme činjenica da su brazilsku nogometnu reprezentaciju u zadnjih stotinu godina vodila samo dvojica stranih izbornika. Bili su to Urugvajac Ramon Platero, koji je bio izbornik 1925. godine, odnosno, Jorge Gomes da Lima, Portugalac koji je na kormilu brazilske nacionalne vrste bio 1944. godine.

Također, naš izvor kaže da u idealnoj projekciji, pored Zlatka Dalića, Brazilci razmišljaju o još dvojici nogometnih velikana - Joseu Mourinhu i Pepu Guardioli. Dalić u društvu dvojice takvih nogometnih revolucionara, sigurno je posebno zazvučalo našem izborniku kada je čuo tu vijest. Dalićeva privrženost njegovim životnim i patriotskim postulatima vjerojatno je kočnica brazilskim ambicijama da ga angažiraju kao izbornika. Znaju da će se teško ili nikako odreći statusa vrhunaravnog nogometnog autoriteta u Hrvatskoj.

O njegovoj alkemiji ili nekoj višoj sili, koju Dalić toliko često priziva, sigurno razmišljaju u Brazilu i taj njegov kapacitet ih intrigira. Čovjek koji je u Kataru poljuljao brazilske nogometne postulate, postojane kao kip Krista Iskupitelja u Riju, možda bi zaista savršeno uklopio u tu priču. Naravno, to je samo projekcija i pitanje je koliko je realizacija ovog posla realna. No, čak i ta projekcija kako bi Dalić upravljao veličinama kakve su Neymar ili Vinicius, zvuči zanimljivo. Brazilci su nakon ispadanja bili manje ljutiti zbog hrvatskog uspjeha, više na nonšalantnost svojih igrača. Ili bolje rečeno, podcjenjivanje nogometne igre što su pokazali u situaciji kada su protiv Hrvatske imali prednost za koju si mislili da je dovoljna za polufinale Svjetskog prvenstva.

Podsjetimo, Brazilci su peterostruki prvaci svijeta, no zadnju titulu su osvojili 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Croatia coach Zlatko Dalic celebrates after the penalty shootout as Croatia progress to the semi finals REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Annegret Hilse/REUTERS

S principima kakve je Dalić uspostavio u Hrvatskoj, smatraju Brazilci, to im se ne bi dogodilo. Pustimo Brazilce na trenutak, bez obzira kako se ova priča završila, uz ovakav zamah kojeg je Dalić dao našoj reprezentaciji, trebao bi najviše profitirati hrvatski nogomet. Mi o tome moramo razmišljati.

I ne smije nam se dogoditi da na još jedan uspjeh reprezentacije gledamo kao na prolaznu pojavu ili nešto što je došlo lagano i opet će nam se skoro pojaviti. Na tome trebamo graditi strategiju za iskorak. S Dalićem naši nogometni autoriteti imaju priliku započeti procese koji već odavno stagniraju...