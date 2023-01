Alen Vitasović pozirao s Ćorlukom i Dalićem pa se pohvalio fotografijom: 'Brončani'

Glazbenik Alen Vitasović (54) svojim se pratiteljima na Facebooku pohvalio fotografijom na kojoj pozira s izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije Zlatkom Dalićem i bivšim Vatrenim, a danas savjetnikom izbornika, Vedranom Ćorlukom. Vitasović nije otkrio detalje susreta kao ni mjesto na kojem su se susreli, a uz fotografiju je tek kratko napisao 'Brončani'. Odmah nakon objave počeli su 'pljuštati' lajkovi, a u samo 45 minuta od objave fotografija je prikupila više od 200 lajkova.

Inače, Vitasović je u nedavnom intervjuu progovorio o svom privatnom životu, djeci, novoj supruzi, a dotakao se i problema s alkoholom o kojem govori bez ustručavanja.

- Od alkoholne ovisnosti se ne možeš izliječiti. Jedina stvar je ne piti alkohol nikad. Da, ja sam liječeni kronični alkoholičar. Kronična je bolest zato što se ne može vratiti organizam u prvobitno stanje. Tako i moja bolest ima rješenje - NE PITI ni kapi i onda je sve pod kontrolom. Znači ljudi pročitaju da sam kronični alkoholičar i misle da sam pijan svaki dan i padam po ulici, što nije točno. A liječen sam zato što sam od 2009. g. kad sam uvidio taj problem i priznao to sam sebi, što većina ljudi teško priznaje, prihvatio pomoć stručnjaka. - rekao je Vitasović u intervju krajem studenog prošle godine za Slobodnu Dalmaciju i dodao kako je bilo je posrtanja, dizanja, padanja, ali je zadnjih 7,8 godina je pod kontrolom. Vodi i savjetuje ljude u klubovima liječenih alkoholičara, te je pomogao i spasio puno ljudi. Pričao je i odnosu sa djecom i otkrio kako je njima bilo vidjeti ga dok je bio bolestan. - Ivan i Mia su moja snaga. Oni su moje sve. Nisam ja bio teško bolestan, ali bilo je situacija kad sam bio nikakav otac. To me boli. Inače, mislim da sam dobar otac, iako nema savršenog roditelja. Djeca su mi punoljetna, odgojena pošteno, rade i bitno da su zdrava. - kaže Alen.

Za suprugu Eleonoru koja je od njega mlađa 23 godine kaže kako je poštena, iskrena, radišna mlada gospođa. - Za sada razlika u godinama ne utječe ništa. Naprotiv. Ona je željela mene, bila je uporna. Godine nisu važne. Meni je dobra, nije zahtjevna, kao ni ja. A što će biti dalje, ne zna se. - veli Vitasović.

