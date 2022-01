Senzacija u Njemačkom kupu: Sankt Pauli izbacio Borussiju Dortmund

Njemački nogometni drugoligaš Sankt Pauli napravio je senzaciju u osmini Kupa izbacivši branitelja naslova Borussiju iz Dortmunda svladavši ju na svom terenu sa 2-1 (2-0).

Sankt Pauli je u prvih 45 minuta poveo sa 2-0 golom Amenyida (4) i autogolom Witsela (40), a Borussia je u nastavku uspjela tek smanjiti preko Haalanda (58-11m).

Hrvaski igrač Josip Medić odigrao je čitav susret za Sankt Pauli, dok je Marin Pongračić ostao na klupi Borussije.

Sankt Pauli je tako postao već treći drugoligaš među posljednjih osam, pridružio se svom gradskom rivalu Hamburger SV-u te Karlsrhueu. Ranije u utorak HSV je nakon drame prilikom izvođenja 11-eraca kao gost izbacio Koeln. dok je Karlsruhe sa 1-0 nadigrao trećeligaša Muenchen 1860.

Nakon 90 minuta igre u Koelnu rezultat je bio 0-0, HSV je poveo na startu produžetka golom Glatzela (92) te tu prednost držao sve do 120. minute kada je dosuđen dubiozni kazneni udarac za Koeln nakon što se napadač domaćih Modeste bacio pred gostujućim vratima, a sudac procijenio da ga je kapetan HSV-a Schonlau povukao. Modeste (120+2-11m) je bio siguran izvođač udarca s bijele točke pa se pristupilo izvođenju 11-eraca. A tu se u tragičara pretvorio domaći igrač Kainz, on je bio posljednji peti izvođač za svoju momčad te je trebao pogoditi za nastavak raspucavanja, no u trenutku kada se spremao udariti loptu se poskliznuo, pogodio sam sebe u stopalo, pa iako je lopta završila u mreži glavni je sudac procijenio kako je 11-erac izveden nepravilno te je slavlje gostiju moglo početi. Za HSV je svih 120 minuta odigrao te je bio uspješan izvođač 11-erca mladi hrvatski stoper Mario Vušković.

Karlsruhe je među posljednjih osam odveo Wanitzek (69-11m).

U četvrtfinale se u utorak još plasirao i Bochum koji je na svom terenu sa 3-1 (0-1) bio bolji od Mainza 05. Goste je u vodstvo doveo Onisiwo (36), no u nastavku je dva gola za preokret postigao Pantović (56-11m, 59), da bi konačni rezultat postavio Lowen (80).

U srijedu će na teren Hannover 96 - Borussia Moenchengladbach, RB Leipzig - Hansa, Hoffenheim - Freiburg i Hertha - Union Berlin.