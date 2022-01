VIDEO: GLASAJTE I VI Pogledajte što je kapetan Dinama rekao nakon što je ušao među 25 najboljih nogometaša

Večernji list nedavno je pedeseti put dodijelio trofej najboljem nogometašu godine u najstarijem i najrelevantnijem izboru najboljega hrvatskog nogometaša u kalendarskoj godini. Ta je laskava titula, u izboru desetorice dosadašnjih laureata, deseti put otišla u ruke Luki Modriću. Pedeseta anketa za izbor nogometaša godine dobila je i svoj "prošireni" nastavak – Večernji list omogućio je svojim čitateljima da izaberu i najboljega hrvatskog nogometaša u posljednjih pedeset godina.

Prošli smo ponedjeljak objavili 50 nominiranih, a poslije sedam dana glasanja u drugi krug prošla su 25-orica s najviše glasova. Od ukupno 30.480 glasova, uvjerljivo najviše, njih 15.970 odnosno 52,4 posto dobio je Luka Modrić. Slijede ga Davor Šuker (8,01%) i Robert Prosinečki (6,48%), a na četvrtom mjestu je pomalo neočekivano Arijan Ademi (5,62%). Neki su se pitali zašto smo Ademija uopće uvrstili među hrvatske nogometaše, kada on igra za Sjevernu Makedoniju, no vodili smo se jasnim kriterijem da nominirani mora imati barem jedan nastup za hrvatsku reprezentaciju (od 1992. do 2002.), odnosno za jugoslavensku od 1972. do 1991.

A Ademi je nogometaš koji je u 2013. godini tri puta nastupio za A-reprezentaciju Hrvatske. Također, za Hrvatsku je nastupao i na Europskom i Svjetskom prvenstvu u mlađim kategorijama, bio je član svih mlađih hrvatskih selekcija, pa ga sve to čini legitimnim članom uglednog društva nominiranih.

– Hvala novinarima Večernjeg lista što su me uvrstili u najboljih 50 hrvatskih nogometaša, čast je biti u tako uglednom društvu i drago mi je što sam prošao u drugi krug, među najboljih 25 – rekao nam je Ademi.

Uglavnom, aktualni kapetan Dinama na visokom četvrtom mjestu iza sebe je ostavio Marija Mandžukića (3,24 posto), ali i legendarnog kapetana vatrenih i Dinama Zvonimira Bobana (2,79%).

Među 25-oricom koja su ušla u drugi krug, osim Modrića, još su šestorica srebrnih iz Rusije – Mandžukić, Rakitić, Lovren, Kovačić, Perišić i Brozović. Brončani iz 1998. u završnih 25 zastupljeni su s petoricom igrača – Šukerom, Prosinečkim, Bobanom, Bokšićem i Asanovićem, dok su premalen broj glasova za drugi krug dobili Jarni, Bilić, Ladić, Soldo, Štimac, Šimić, Vlaović, Štimac i Tudor.

Trojica iz generacije '82.

U drugom krugu zato su se našli otac i sin Kranjčar. Niko je prošao kao 21., a Cico doslovno kao prvi iznad crte, na 25. mjestu.

Među 25 naći će se još dvojica Cicinih kolega iz šampionske 1982. godine – Velimir Zajec koji je zauzeo 7. mjesto te Marko Mlinarić koji je u prvom krugu bio 16.

Drugi krug glasanja traje do 21. siječnja kada ćemo broj nominiranih suziti na 10. Posljednja tri dana, od 21. do 24. siječnja, između te desetorice čitatelji Večernjeg lista izabrat će najboljeg.