Senzacija: Marko Perković Thompson osigurao medalju na Prvenstvu Europe!

U danu u kojem se vodi rat između zagrebačke gradske uprave i glazbenika Marka Perkovića Thompsona oko zabranjenog mu drugog prosinačkog koncerta u Areni Zagreb, jedan drugi Marko Perković ostvario je uspjeh u boksačkom ringu.

Debitant u hrvatskoj selekciji na Europskom prvenstvu za seniore do 23 godine, čvrsti, neustrašivi prvak u najtežoj, superteškoj kategoriji (preko 90 kg), Bjelovarac Marko Perković osigurao je brončano odličje u svom prvom velikom izlasku na međunarodnu scenu!

U najvećem stilu, Marko je u četvrtfinalu, u pravom sudaru titana, slomio otpor i jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio prvaka Turske Turana Sahina Veysela (po rundama 2:3, 5:0 i 5:0), a turski prvak, teži i 20-ak kilograma od našeg Marka, zaradio je i javnu opomenu u drugoj rundi!

Marka inače treniraju Marko Batinić i Bruno Škudar a uz njega je bio i Batinićev blizanac Matej, inače MMA borac iz Cro Cop Teama.

Marko je bez respekta za golemog Turčina, širokih, ubojitih krošea, od prve runde ušao u nemilosrdnu bitku i zasipao preciznim, strahovitim direktima turskog kolosa.

Pogotovo mu je zadavao serije precizno navođenih direkata u druge dvije runde, uzdrmao ga teškim udarcima, no ekstremno snažni Turčin na nogama je istrpio sve Markove projektile. Neki ringovni suci možda bi se odlučili i za brojanje kakve mu je strašne udarce zadavao Marko, no Turčin Veysel je izdržao do kraja, ali dvojbe oko pobjednika nije bilo.

Bjelovarac Marko Perković, član BK Sesveta i Cro Cop Teama, nadimkom Thompson (kojem je najveći hrvatski glazbenik Marko Perković Thompson krsni kum) u polufinalu će se u petak boriti protiv još opasnijeg i snažnijeg suparnika, Sabuhija Alizade iz Azerbajdžana koji je u četvrtfinalu prekidom u drugoj rundi, nakon dva brojanja, slomio prvaka Ukrajine Zinkovskiyja!

Srčani Marko ostao je posljednji u konkurenciji od petorice naših reprezentativaca, dosad su se od Europskog prvenstva u Budimpešti oprostili: Matej Zebić (60 kg), Ivan Božac (65 kg), Antonio Grabić (80 kg) i Petar Krešimir Knežević (75 kg) koji je izborio pobjedu protiv prvaka Belgije u osmini finala ali ga je potom, na korak do četvrtfinala, zaustavio reprezentativac Irske.

Marko Perković nastavio je niz osvajanja odličja Hrvatsku na Europskim prvenstvima za seniore do 23 godine. Lani je odličje osvojio Antonio Grabić u poluteškoj kategoriji, koji je na EP-u U-23 u Budimpešti zaustavljen u prvoj borbi od prvaka Engleske.

Hrvatska je dobila još jednog superprvaka i velikog superteškaša za svjetsku scenu pored naših trofejnih prvaka i reprezentativaca Luke Pratljačića i Marka Miluna te prvaka Europe i osvajača bronce na Olimpijskim igrama 2016. u Riju, sada vrhunskog profesionalca Filipa Hrgovića!