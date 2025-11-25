Filip Hrgović će boksati za naslov svjetskog prvaka? Oglasio se njegov menadžer

Svijet teške kategorije ponovno je uzdrman tektonskim promjenama na samom vrhu, a ovaj put situacija se idealno posložila za najboljeg našeg boksača Filipa Hrgovića koji bi napokon mogao dočekati svoju veliku priliku. Nakon što je Oleksandr Usik, donedavni apsolutni vladar kraljevske divizije, odlučio prepustiti WBO pojas umjesto da ga brani protiv obveznog izazivača, britanski teškaš Fabio Wardley promoviran je iz privremenog u punopravnog svjetskog prvaka. Wardley je tu poziciju zaslužio spektakularnom pobjedom i prekidom u 11. rundi protiv Josepha Parkera u londonskoj O2 areni, čime je automatski postao meta ostalih pretendenata na prijestolje. Budući da je Usik krenuo drugim putem i revanš s Wardleyjem nije opcija, Britanac mora braniti titulu, a prema svim relevantnim boksačkim ljestvicama i analizama, Filip Hrgović nameće se kao najlogičniji i najopasniji protivnik. Iako je na papiru prvi izazivač Moses Itauma, situacija je specifična jer Itauma dijeli istog trenera, Bena Davisona, s novim prvakom, a uz to već ima dogovoren meč s Jermaineom Franklinom za siječanj, što otvara širom vrata 33-godišnjem Zagrepčaninu.

Hrgovićev tim nije gubio vrijeme te je odmah krenuo u medijsku ofenzivu kako bi osigurao ovu borbu, svjestan da se ovakve prilike ne ukazuju često. Keith Connolly, menadžer hrvatskog teškaša, u razgovoru za ugledni Sports Illustrated jasno je dao do znanja da je njegov klijent spreman uskočiti u ring i pokvariti planove novopečenom britanskom prvaku. Connolly je istaknuo kako Filip apsolutno zaslužuje borbu za naslov, posebno nakon dvije teške i krvave povratničke pobjede koje je ostvario tijekom 2025. godine. Prema riječima menadžera, sudar Wardleyja i Hrgovića bio bi pravi "old school" teškaški rat koji publika želi vidjeti, s obzirom na to da oba borca posjeduju razoran udarac i agresivan stil borbe. Frank Warren, čelnik Queensberry Promotionsa, također je potvrdio da traže protivnika iz prvih deset na ljestvici za obranu naslova u rano proljeće, a s obzirom na to da je Hrgović rangiran kao broj dva prema WBO ljestvici, matematika je jasna. Filip je trenutno slobodan agent bez zakazanog meča, u top formi i s ogromnim motivom da vrati pojas u Hrvatsku.

Zanimljivost koja dodatno podgrijava atmosferu oko ovog potencijalnog meča jest povijest između dvojice boraca koja seže nekoliko godina unatrag. Naime, Hrgović i Wardley su svojevremeno sparirali, a hrvatski boksač nije bio nimalo impresioniran vještinama tadašnjeg nadolazećeg britanskog talenta. U jednom od svojih intervjua Filip je otvoreno izjavio kako Wardleyja ne smatra elitnim teškašem te da on ne pripada samom svjetskom vrhu, što će sasvim sigurno poslužiti kao dodatna motivacija Britancu ako dođe do potpisivanja ugovora. Ipak, Wardley iz 2026. godine znatno je opasniji borac od onoga s kojim je Hrgović sparirao; njegove "eksplozivne šake" donijele su mu 19 prekida u 21 profesionalnom nastupu, a pobjede nad imenima poput Nathana Gormana, Davida Adeleyea i Frazer Clarkea dokazuju njegov napredak. S druge strane, Hrgovićeva izdržljivost i "brada" već su legendarni, a mnogi analitičari smatraju da bi upravo njegova sposobnost primanja udaraca i tehnička potkovanost mogli biti ključni u srazu s Wardleyjevom sirovom snagom.

Put do ove pozicije za Hrgovića nije bio nimalo lagan, posebno nakon prvog poraza u karijeri od Daniela Duboisa sredinom prošle godine, koji je mnoge natjerao da posumnjaju u njegove šampionske domete. Međutim, "El Animal" je pokazao izniman karakter i mentalnu snagu vrativši se na pobjedničke staze s dvije ključne pobjede u 2025. godini. Prvo je u travnju jednoglasnom odlukom sudaca svladao čvrstog Joea Joycea, osvojivši WBO International naslov, da bi u kolovozu, unatoč teškoj posjekotini iznad oka koja je prijetila prekidom meča, uspio svladati i Davida Adeleyea. Upravo ta pobjeda nad Adeleyeom, u kojoj je Hrgović krvario, ali nije odustajao, poslala je jasnu poruku boksačkom svijetu da je i dalje elitni borac spreman na najveće izazove. Te dvije pobjede nisu mu samo vratile samopouzdanje, već su ga i zacementirale na drugoj poziciji WBO ljestvice, odmah iza Itaume kojeg promotori vjerojatno žele sačuvati za kasnije faze karijere.

Iako je Filip Hrgović dugo vremena bio fokusiran na IBF verziju naslova, gdje je imao status obveznog izazivača koji mu je na kraju izmaknuo zbog političkih igara i poraza od Duboisa, sudbina mu je otvorila nova vrata kroz WBO organizaciju. Osvajanje WBO International pojasa pokazalo se kao ključan strateški potez njegovog tima. Pobjeda protiv Joycea vratila ga je u relevantnost, dok je trijumf nad Adeleyeom potvrdio da može kontrolirati meč i u kriznim situacijama. U tom meču, Hrgović je pokazao zrelost, ne srljajući u nepotrebne razmjene kada je bio ozlijeđen, već je taktički nadmudrio protivnika. Sada, s 33 godine, Hrgović ulazi u najbolje godine za teškaša, a borba protiv Wardleyja predstavljala bi krunu njegove dosadašnje karijere i priliku da postane tek drugi Hrvat u povijesti s naslovom svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, stajući uz bok legendarnom Željku Mavroviću koji se borio za pojas, ali ga nažalost nije osvojio.

Fabio Wardley, s druge strane, trenutno uživa u statusu nove britanske zvijezde. Njegov uspon bio je meteorski; bez amaterske pozadine, Wardley se oslanjao na prirodni talent, reflekse i razornu snagu. Njegov nokaut protiv Frazera Clarkea, kada mu je slomio čeljust, proglašen je jednim od najbrutalnijih u godini, a pobjeda nad Parkerom pokazala je da može plivati i u dubokim vodama protiv iskusnih bivših prvaka. Ipak, analitičari upozoravaju da Wardley još nije testiran protiv nekoga tko ima kombinaciju veličine, tehnike i brade kakvu posjeduje Hrgović. Dok Wardleyjevi promotori možda razmatraju i druge opcije poput Daniela Duboisa ili čak Dereka Chisore, borba s Hrgovićem nosi legitimitet jer bi pobjeda nad visoko rangiranim i opasnim Hrvatom utišala sve kritičare koji sumnjaju u kvalitetu njegovog pojasa. Pregovori će zasigurno biti teški, ali s obzirom na to da oba borca žele dokazati svoju vrijednost, a publika traži nove mečeve, proljeće 2026. moglo bi donijeti spektakl koji hrvatski boks čeka desetljećima.