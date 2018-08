Sassuolo bolji od Intera, Roma do pobjede u sudačkoj nadoknadi

Pobjedničke ambicije Intera u novoj sezoni uzdrmane su već na početku prvenstva nakon što su "Nerazzurri" u prvom kolu izgubili na gostovanju kod Sassuola s 0-1.

Bila je to već četvrta uzastopna pobjeda Sassuola protiv Intera, pri čemu sedma u 11 međusobnih susreta.

Inter je u Reggio nell'Emiliju stigao u ulozi apsolutnog favorita, međutim momčad Luciana Spallettija nije to pokazala i na terenu. Sassuolo je mogao do vodstva već u trećoj minuti. Mehdi Bourabia je izbio sam ispred Samira Handanoviča, no slovenski vratar je fantastično obranio. Domaćin je u 27. minuti zasluženo poveo. Federicio di Francesco je izborio kazneni udarac kojeg je realizirao Domenico Berardi.

Inter je u nastavku nešto pokušavao, međutim nikako nije uspijevao složiti pravu akciju. Najbolju priliku za izjednačenje gosti su imali u 89. minuti kada je Steven de Vrij iz blizine pucao glavom, ali je njegov udarac sjajno zaustavio Andrea Consigli. Od trojice hrvatskih reprezentativaca u redovima Intera od prve minute je zaigrao tek Marcelo Brozović koji je igrao do 86. minute kada je zamijenjen. Ivan Perišić je ušao u igru početkom drugog dijela, dok Šime Vrsaljko nije nastupio.

Roma je u gostima kod Torina slavila pobjedu od 1-0, a pogodak odluke zabio je Edin Džeko u 89. minuti. Roma je dominirala, ali je suparnika slomila tek u samoj završnici utakmice kada je BiH napadač pogodio na asistenciju Kluiverta. Ante Ćorić nije nastupio za Romu.

Parma i Udinese su odigrali 2-2 nakon što je domaćin do 65. minute vodio 2-0, a potom u pet minuta primio dva gola. Golove za Parmu postigli su Roberto Inglese (39) i Antonino Barilla (59), dok su strijelci za goste bili Rodrigo de Paul (65-11m) i Seko Fofana (69). Andrija Balić nije nastupio za goste.

Empoli je pobijedio Cagliari 2-0, a strijelci su bili Rade Krunić (14) i Francesco Caputo (71). Filip Bradarić i Marko Pajač nisu nastupili za Cagliari.

U subotu je Napoli je kao gost u Rimu svladao Lazio s 2-1, dok je u prvoj utakmici nove sezone prvak Juventus je kao gost svladao Chievo u Veroni s 3-2.

Milan Badelj igrao je za Lazio do 68. minute dok je Marko Rog ušao u igru za Napoli u 80. minuti. Donedavni hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić igrao je za Juventus od 64. minute te je u 86. postigao pogodak koji je nakon pregleda snimke sudac Pasqua poništio jer je prethodno Cristiano Ronaldo napravio prekršaj na vrataru Chieva Sorrentinu.

Dvoboji Sampdoria - Fiorentina i Milan - Genoa odgođeni za 19. rujna, odnosno 31. listopada.